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      Аварія Boeing 737 в Індонезії: з'явились перші подробиці про літак

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      Аварія літака Boeing 737 в Індонезії: із води дістають уламки судна
      Аварія літака Boeing 737 в Індонезії: із води дістають уламки судна / Фото із соцмереж

      Пасажирський літак Boeing 737, який розбився в Індонезії, був ще зовсім новим. Він мав лише 800 годин нальоту.

      Про це інформує The Guardian з посиланням на місцеву владу.

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      За словами керівника Національного комітету з безпеки авіації Індонезії Соерджанто Тьяхйоно, літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air, який впав 29 жовтня незабаром після вильоту з аеропорту Джакарти, мав вік всього 2 місяці.

      Це був новий літак,
      – зазначив представник індонезійської влади.

      Зазначається, що авіасудно мало всього 800 годин нальоту.

      Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

      Що відомо про Boeing 737 MAX? Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією".

      Теги: авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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