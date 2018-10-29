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      Авария Boeing 737 в Индонезии: появились первые подробности о самолете

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      Крушение самолета Boeing 737 в Индонезии: из воды достают обломки судна
      Крушение самолета Boeing 737 в Индонезии: из воды достают обломки судна / Фото из соцсетей

      Пассажирский самолет Boeing 737, который разбился в Индонезии, был еще совсем новым. У него было лишь 800 часов налета.

      Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную власть.

      Читайте также: Крушение самолета Boeing 737 в Индонезии: в море нашли обломки и личные вещи пассажиров

      По словам руководителя Национального комитета по безопасности авиации Индонезии Соерджанто Тьяхйоно, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который упал 29 октября вскоре после вылета из аэропорта Джакарты, имел возраст всего 2 месяца.

      Это был новый самолет,
      – отметил представитель индонезийских властей.

      Отмечается, что у аппарата было всего 800 часов налета.

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

      Что известно о Boeing 737 MAX?Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщении из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией".

      Теги: авиация Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Индонезия
      Источник: 24 Канал
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