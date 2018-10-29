Авария Boeing 737 в Индонезии: появились первые подробности о самолете

Пассажирский самолет Boeing 737, который разбился в Индонезии, был еще совсем новым. У него было лишь 800 часов налета.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местную власть.

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По словам руководителя Национального комитета по безопасности авиации Индонезии Соерджанто Тьяхйоно, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который упал 29 октября вскоре после вылета из аэропорта Джакарты, имел возраст всего 2 месяца.

Это был новый самолет,

– отметил представитель индонезийских властей.

Отмечается, что у аппарата было всего 800 часов налета.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

Что известно о Boeing 737 MAX?Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщении из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией".