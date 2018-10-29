Авіакатастрофа в Індонезії: рятувальники не знайшли живих

Під час рятувальної операція літака Boeing-737 індонезійської авіакомпанії Lion Air, який впав після вильоту з аеропорту Джакарти, не знайшли жодної живої людини.

Про це повідомляє агенство dpa з посиланням на голову Національного агентства Індонезії з пошуку й порятунку Мухаммада Суогі.

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"Ми оглянули поверхню моря та не знайшли жодної людини, яка б вижила", – сказав він.

Він також додав, що рятувальники виявили кілька частин тіла.

Агентство Bloomberg зазначає, що рятувальники Індонезії підозрюють, що багато тіл все ще можуть залишатися у фюзеляжі затонувшого літака.

Національне агентство Індонезії проведе цілодобову пошукову операцію, оскільки їхні кораблі здатні працювати вночі.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією". Пізніше там заявили, що візьмуть участь у технічному розслідуванні причин аварії літака.

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.



13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.