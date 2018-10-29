Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели сообщили, что не нашли живых

Во время спасательной операция самолета Boeing-737 индонезийской авиакомпании Lion Air, который упал после вылета из аэропорта Джакарты, не нашли ни одного живого человека.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на главу Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммада Суоги.

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"Мы осмотрели поверхность моря и не нашли ни одного человека, который бы выжил", – сказал он.

Он также добавил, что спасатели обнаружили несколько частей тел.

Агентство Bloomberg отмечает, что спасатели Индонезии подозревают, что многие тела все еще могут оставаться во фюзеляже затонувшего самолета.

Национальное агентство Индонезии проводит круглосуточную поисковую операцию, поскольку их корабли способны работать ночью.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты до города Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

Что известно про Boeing 737 MAX?Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщении из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией". Позже там заявили, что примут участие в техническом расследовании причин аварии самолета.

Что известно про авиакомпанию Lion Air?Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.



13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.