Катастрофа літака Lion Air в Індонезії: влада країни вже мала претензії до авіакомпанії

Ще задовго до катастрофи літака Boeing 737 влада Індонезії висувала вимоги до авіакомпанії Lion Air, якій він належав.

Пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня.

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Лайнер здійснював рейс із JT-610 зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту.

Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто.

Два роки тому влада Індонезії почала вимагати від найбільшої в країні бюджетної авіакомпанії Lion Air провести роботу з поліпшення підготовки пілотів. Ці вимоги стосувались здебільшого посадки літаків, пише видання The Strait Times.

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.



13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.