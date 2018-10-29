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      Катастрофа із літаком в Індонезії: в компанії Boening прокоментували аварію

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      Катастрофа із літаком в Індонезії: пошуково-рятувальна операція
      Катастрофа із літаком в Індонезії: пошуково-рятувальна операція / Фото із соцмереж

      У компанії Boening заявили, що готові надати технічну допомогу під час розслідування та з'ясування причин аварії.

      Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

      Читайте також: Аварія Boeing 737 в Індонезії: з'явились перші подробиці про літак

      Міністерство транспорту Індонезії підтвердило наявність уламків Lion Air JT-610 Boening 737 MAX 8 на шляху від Джакарти до Панкалпінанг. Компанія Boeing глибоко засмучена втратою літака JT-610. Ми висловлюємо нашу стурбованість тим, хто на борту, і висловлюємо сердечну підтримку їхнім родинам та близьким,
      – йдеться у зверненні.

      Зазначається, що компанія готова допомогти  у розслідуванні причин катастрофи їхнього літака.

      "Боїнг готовий надати технічну допомогу під час розслідування аварії. Відповідно до міжнародного протоколу, всі запити щодо розслідування авіаційної аварії мають бути направлені до Національного комітету з безпеки перевезень Індонезії", – мовиться у повідомленні.

      Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

      Що відомо про Boeing 737 MAX? Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією".

      Теги: авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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