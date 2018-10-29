Катастрофа із літаком в Індонезії: в компанії Boening прокоментували аварію

У компанії Boening заявили, що готові надати технічну допомогу під час розслідування та з'ясування причин аварії.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Міністерство транспорту Індонезії підтвердило наявність уламків Lion Air JT-610 Boening 737 MAX 8 на шляху від Джакарти до Панкалпінанг. Компанія Boeing глибоко засмучена втратою літака JT-610. Ми висловлюємо нашу стурбованість тим, хто на борту, і висловлюємо сердечну підтримку їхнім родинам та близьким,

– йдеться у зверненні.

Зазначається, що компанія готова допомогти у розслідуванні причин катастрофи їхнього літака.

"Боїнг готовий надати технічну допомогу під час розслідування аварії. Відповідно до міжнародного протоколу, всі запити щодо розслідування авіаційної аварії мають бути направлені до Національного комітету з безпеки перевезень Індонезії", – мовиться у повідомленні.

Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 29 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

Що відомо про Boeing 737 MAX? Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією".