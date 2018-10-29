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      Катастрофа с самолетом в Индонезии: в компании Boening прокомментировали аварию

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      Катастрофа с самолетом в Индонезии: поисково-спасательная операция
      Катастрофа с самолетом в Индонезии: поисково-спасательная операция / Фото из соцсетей

      В компании Boening заявили, что готовы предоставить техническую помощь во время расследования и выяснения причин аварии.

      Об этом говорится на официальном сайте компании.

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      Министерство транспорта Индонезии подтвердило наличие обломков Lion Air, JT-610 Boening 737 MAX 8 на пути от Джакарты в Панкалпинанг. Компания Boeing глубоко опечалена потерей самолета JT-610. Мы выражаем нашу взволнованность тем, кто на борту, и выражаем сердечную поддержку их семьям и близким,
      – говорится в обращении.

      Отмечается, что компания готова помочь в расследовании причин катастрофы их самолета.

      "Боинг готов оказать техническую помощь во время расследования аварии. Согласно международному протоколу, все запросы по расследованию авиационной аварии должны быть направлены в Национальный комитет по безопасности перевозок Индонезии", – говорится в сообщении.

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

      Что известно о Boeing 737 MAX?Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщении из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией".

      Теги: Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация
      Источник: 24 Канал
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