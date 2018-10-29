Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: пілот запитував дозволу на повернення в аеропорт

Пілот літака Boeing 737, який 29 жовтня розбився біля берегів острова Ява, запитав дозволу на повернення лайнера в аеропорт відразу через 3 хвилини після злету. Пасажирському авіасудну дали добро.

Про це інформує AP.

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Зазнчається, що через 3 хвилини після вильоту пілот Boeing 737 запитав дозволу на повернення в аеропорт, йому дали на це дозвіл. Проте зв'язок із авіалайнером зник через 13 хвилин.

Повідомляється також, що у літака ще перед вильотом помітили несправність, проте встигли її полагодити.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. І хоч у Національному агентстві Індонезії з пошуку й порятунку заявили, що найімовірніше усі 189 людей на борту загинули, рідні все ще сподіваються на те, що пасажирів знайдуть живими.

Так, президент Індонезії Джоко Відодо закликав співвітчизників молитися за те, щоб рятувальникам вдалося знайти пасажирів судна живими.

Наразі до їхнього пошуку залучені близько 300 осіб.

У нас немає ніякої інформації. Ніхто не надав нам ніякої інформації, яка нам потрібна. Ми заплуталися. Ми сподіваємось, що наша сім'я ще жива,

– кажуть родичі людей, які були на борту літака.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією". Пізніше там заявили, що візьмуть участь у технічному розслідуванні причин аварії літака.

Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.



13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.