Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: опублікований список пасажирів
29 жовтня пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебувало 189 людей, зазнав катастрофи в Індонезії.
Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air здійснював рейс з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка.
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Літак зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту з аеропорту.
Пізніше стало відомо, що він упав у Яванське море за 11 кілометрів від західного узбережжя острова Ява.
За даними ресурсу Flightradar24, літак злетів о 6:21, піднявся на висоту 1524 метри, і передав останній сигнал о 6:32.
На борту перебувало 189 людей: 181 пасажир, серед яких двоє дітей, одне немовля та 8 членів екіпажу.
Влада Індонезії розпочала пошуково-рятувальну операцію.
У морі біля ймовірного місця аварії знаходять уламки літака та особисті речі людей.
У мережі публікують списки пасажирів, які могли перебувати на борту Boeing 737.
Літак Boeing 737 зазнав катастрофи в Індонезії: опубліковані списки пасажирів
Поки невідомо, чи вдалось комусь із них вижити.
Про сам літак Boeing 737 MAX відомо, що він був зовсім новим і літав всього два місяці.