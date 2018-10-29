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      Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: опублікований список пасажирів

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      Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії
      Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії / Twitter

      29 жовтня пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебувало 189 людей, зазнав катастрофи в Індонезії.

      Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air здійснював рейс з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка.

      Читайте також: В Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебувало 189 пасажирів

      Літак зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту з аеропорту.

      Пізніше стало відомо, що він упав у Яванське море за 11 кілометрів від західного узбережжя острова Ява.

      За даними ресурсу Flightradar24, літак злетів о 6:21, піднявся на висоту 1524 метри, і передав останній сигнал о 6:32.

      На борту перебувало 189 людей: 181 пасажир, серед яких двоє дітей, одне немовля та 8 членів екіпажу.

      Влада Індонезії розпочала пошуково-рятувальну операцію.

      У морі біля ймовірного місця аварії знаходять уламки літака та особисті речі людей.

      У мережі публікують списки пасажирів, які могли перебувати на борту Boeing 737.

      індонезія катастрофа Боїнг 737
      Індонезія літака катастрофа Боїнг 737

      Індонезія катастрофа Боїнг 737

      Індонезія катастрофа боїнг 737
      Літак Boeing 737 зазнав катастрофи в Індонезії: опубліковані списки пасажирів

      Поки невідомо, чи вдалось комусь із них вижити.

      Про сам літак Boeing 737 MAX відомо, що він був зовсім новим і літав всього два місяці.

      Теги: Жертви авіація Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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