29 жовтня пасажирський літак Boeing 737, на борту якого перебувало 189 людей, зазнав катастрофи в Індонезії.

Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air здійснював рейс з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка.

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Літак зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту з аеропорту.

Пізніше стало відомо, що він упав у Яванське море за 11 кілометрів від західного узбережжя острова Ява.

За даними ресурсу Flightradar24, літак злетів о 6:21, піднявся на висоту 1524 метри, і передав останній сигнал о 6:32.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 жовтня 2018 р.

На борту перебувало 189 людей: 181 пасажир, серед яких двоє дітей, одне немовля та 8 членів екіпажу.

Влада Індонезії розпочала пошуково-рятувальну операцію.

У морі біля ймовірного місця аварії знаходять уламки літака та особисті речі людей.

A search and rescue team collects the remains and personal effects of passengers on #LionAir flight #JT610. A total of 17 boats are on site, from police, Basarnas and other agencies, reports @jamesmassola https://t.co/hrcCQwxAp0 Pics: Basarnas search and rescue team, Jakarta pic.twitter.com/qUnTQjNkBO — The Age (@theage) 29 жовтня 2018 р.

У мережі публікують списки пасажирів, які могли перебувати на борту Boeing 737.







Літак Boeing 737 зазнав катастрофи в Індонезії: опубліковані списки пасажирів

Поки невідомо, чи вдалось комусь із них вижити.

Про сам літак Boeing 737 MAX відомо, що він був зовсім новим і літав всього два місяці.