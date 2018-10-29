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      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: опубликован список пассажиров

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      Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии / Twitter

      29 октября пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 189 человек, потерпел крушение в Индонезии.

      Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air совершал рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка.

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      Самолет исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из аэропорта.

      Позже стало известно, что он упал в Яванское море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.

      По данным ресурса Flightradar24, самолет взлетел в 6:21, поднялся на высоту 1524 метра, и передал последний сигнал в 6:32.

      На борту находились 189 человек: 181 пассажир, среди которых двое детей, один младенец и 8 членов экипажа.

      Власти Индонезии начали поисково-спасательную операцию.

      В море возле предполагаемого места аварии находят обломки самолета и личные вещи людей.

      В сети публикуют списки пассажиров, которые могли находиться на борту Boeing 737.

      Пока неизвестно, удалось ли кому-то из них выжить.

      О самом самолете Boeing 737 MAX известно, что он был совсем новым и летал всего два месяца.

      Теги: авиация Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии Жертвы
      Источник: 24 Канал
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