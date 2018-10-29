Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: опубликован список пассажиров

29 октября пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 189 человек, потерпел крушение в Индонезии.

Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air совершал рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка.

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Самолет исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из аэропорта.

Позже стало известно, что он упал в Яванское море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.

По данным ресурса Flightradar24, самолет взлетел в 6:21, поднялся на высоту 1524 метра, и передал последний сигнал в 6:32.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 жовтня 2018 р.

На борту находились 189 человек: 181 пассажир, среди которых двое детей, один младенец и 8 членов экипажа.

Власти Индонезии начали поисково-спасательную операцию.

В море возле предполагаемого места аварии находят обломки самолета и личные вещи людей.

A search and rescue team collects the remains and personal effects of passengers on #LionAir flight #JT610. A total of 17 boats are on site, from police, Basarnas and other agencies, reports @jamesmassola https://t.co/hrcCQwxAp0 Pics: Basarnas search and rescue team, Jakarta pic.twitter.com/qUnTQjNkBO — The Age (@theage) 29 жовтня 2018 р.

В сети публикуют списки пассажиров, которые могли находиться на борту Boeing 737.

Пока неизвестно, удалось ли кому-то из них выжить.

О самом самолете Boeing 737 MAX известно, что он был совсем новым и летал всего два месяца.