Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: опубликован список пассажиров
29 октября пассажирский самолет Boeing 737, на борту которого находились 189 человек, потерпел крушение в Индонезии.
Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air совершал рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка.
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Самолет исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из аэропорта.
Позже стало известно, что он упал в Яванское море в 11 километрах от западного побережья острова Ява.
По данным ресурса Flightradar24, самолет взлетел в 6:21, поднялся на высоту 1524 метра, и передал последний сигнал в 6:32.
На борту находились 189 человек: 181 пассажир, среди которых двое детей, один младенец и 8 членов экипажа.
Власти Индонезии начали поисково-спасательную операцию.
В море возле предполагаемого места аварии находят обломки самолета и личные вещи людей.
В сети публикуют списки пассажиров, которые могли находиться на борту Boeing 737.
Пока неизвестно, удалось ли кому-то из них выжить.
О самом самолете Boeing 737 MAX известно, что он был совсем новым и летал всего два месяца.