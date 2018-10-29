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      Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: рятувальники знайшли перші тіла

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      Рятувальники знайшли перші тіла жертв авіакатастрофи в Індонезії
      Рятувальники знайшли перші тіла жертв авіакатастрофи в Індонезії / CNN

      На місці аварії пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії, який 29 жовтня розбився біля берегів острова Ява, знайшли перші шість тіл жертв авіакатастрофи.

      Про це повідомляє CNN.

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      Так, до лікарні у східній частині Джакарти для ідентифікації доставили 21 контейнер із частинами тіл. Також мішки містять уламки літака та особисті речі, що належали жертвам авіакатастрофи.

      Рятувальники продовжують пошуки – наразі їм вдалось знайти тіла шістьох пасажирів.

      Рятувальники витягли шість тіл з моря поблизу індонезійської столиці,
      – повідомляє видання. 

      Окрім того, працівники рятувальних служб виявили уламки, які, ймовірно, належать до хвоста літака. Проте основних частин Boeing 737 досі знайти не вдалось.

      Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 приватної індонезійської компанії Lion Air зазнав катастрофи 29 жовтня. Лайнер, що здійснював рейс із JT-610 з Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка, зник з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. Пізніше стало відомо про те, що він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява.

      Що відомо про Boeing 737 MAX?Цей літак є оновленою версією звичайного Boeing. Він характеризується кращою ефективністю використання палива. Літаки були введені в експлуатацію в 2017 році, і це перша авіакатастрофа з цією моделлю. Компанія Boeing заявила, що знає про повідомлення з Індонезії та "ретельно стежить за ситуацією". Пізніше там заявили, що візьмуть участь у технічному розслідуванні причин аварії літака.

      Що відомо про авіакомпанію Lion Air?Це найбільша приватна авіакомпанія Індонезії, розмір її флоту становить понад 100 літаків, більшість з яких Boeing 737 різних модифікацій. Маршрутна мережа авіакомпанії нараховує більше 120 напрямків.

      13 квітня 2013 року літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air зазнав катастрофи на острові Балі, не долетівши до злітно-посадкової смуги аеропорту Денпасар. Він приземлився на мілководді і розламався на дві частини. Всі 108 осіб, які перебували на борту, вижили.

      Катастрофа BOEING В ІНДОНЕЗІЇ:  хроніка подій
      Теги: Жертви Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Індонезія авіація
      Джерело: 24 Канал
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