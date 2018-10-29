00:40
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: спасатели нашли первые тела

      129 Читати новину українською
      Спасатели нашли первые тела жертв авиакатастрофы в Индонезии
      Спасатели нашли первые тела жертв авиакатастрофы в Индонезии / CNN

      На месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии, который 29 октября разбился у берегов острова Ява, нашли первые шесть тел жертв авиакатастрофы.

      Об этом сообщает CNN.

      Читайте также: Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт

      Так, в больницу в восточной части Джакарты для идентификации доставили 21 контейнер с частями тел. Также мешки содержат обломки самолета и личные вещи, принадлежавшие жертвам авиакатастрофы.

      Спасатели продолжают поиски, пока им удалось найти тела шести пассажиров.

      Спасатели вытащили шесть тел из моря вблизи индонезийской столицы,
      – сообщает издание.

      Кроме того, работники спасательных служб обнаружили обломки, которые, вероятно, были хвостом самолета. Однако основных частей Boeing 737 до сих пор найти не удалось.

      Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 частной индонезийской компании Lion Air потерпел крушение 29 октября. Лайнер, совершавший рейс из JT-610 из Джакарты до города Панкалпинанг на острове Банка, исчез с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. Позже стало известно о том, что он упал в море близ западного побережья острова Ява.

      Что известно о Boeing 737 MAX? Этот самолет является обновленной версией обычного Boeing. Он характеризуется лучшей эффективностью использования топлива. Самолеты были введены в эксплуатацию в 2017 году, и это первая авиакатастрофа с этой моделью. Компания Boeing заявила, что знает о сообщении из Индонезии и "тщательно следит за ситуацией". Позже там заявили, что примут участие в техническом расследовании причин аварии самолета.

      Что известно об авиакомпании Lion Air? Это крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота составляет более 100 самолетов, большинство из которых – Boeing 737 различных модификаций. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений. 13 апреля 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение на острове Бали, не долетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Денпасар. Он приземлился на мелководье и разломился на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.

      катастрофа boeing в индонезии: хроника событий
      Теги: Жертвы авиация Индонезия Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 29 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В России провели в тот мир погибшего в Сирии летчика Су-25 Филиппова: фото, видео
       8 февраля , 18:02
      Команда Трампа контактировала с российской разведкой во время избирательной кампании, – NYTimes
       15 февраля 2017 , 07:14
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук