29 октября пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air исчез с радаров. На его борту находились 189 людей. Вскоре обломки самолета нашли в море. 24 канал собрал последние новости о катастрофе Boeing 737.

Что случилось?

В понедельник, 29 октября, самолет Lion Air исчез с радаров вскоре после взлета из столицы Индонезии Джакарты. По информации сайта Flightradar, это был самолет Boeing 737.

Читайте також: Катастрофа Boeing 737 в Індонезії: опублікований список пасажирів

Сайт отследил самолет, показав, что сначала тот двигался на юг, а затем изменил направление на север. Траектория полета внезапно заканчивается над побережьем острова Ява.

Впоследствии сотрудники спасательной службы Индонезии там же и нашли место падения пассажирского самолета Lion Air. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на представителя национального Агентства по поиску и спасению Синага.

UPDATE: The Lion Air flight in Indonesia was headed for Bangka, a large island east of Sumatra and part of the province Bangka Belitung pic.twitter.com/cbjtUun3wp — Melissa Cheok (@mkcheok) 29 жовтня 2018 р.

Сколько погибших?

Сейчас о погибших никакой официальной информации не сообщают. Однако известно, что на борту самолета находилось 189 пассажиров, среди которых 178 взрослых, трое детей и семь членов экипажа.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

На месте аварии нашли много вещей пассажиров.

В соцсетях тем временем распространяют будто бы полный перечень фамилий лиц, находившихся на рейсе.

Удалось ли кому-то выжить в аварии Boeing 737 в Индонезии, пока неизвестно. В настоящее время продолжается спасательная операция.

Saat ini tim SAR Basarnas melakukan penyelaman dikoordinat 05 derajat 90' 361" S - 107 derajat 06' 618" E untuk mencari pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang Jawa Barat. pic.twitter.com/XK0UiSKyfH — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 жовтня 2018 р.

В украинском консульстве проверяют, были ли на борту украинцы.

Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії. pic.twitter.com/Lgps8mmKdC — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 жовтня 2018 р.

Причины авиакатастрофы

Сейчас о причинах катастрофы неизвестно. Для выяснения обстоятельств трагедии следствию сначала необходимо расшифровать информацию с бортовых самописцев.

По информации СМИ, перед катастрофой экипаж индонезийского Boeing запросил возвращение в аэропорт вылета.