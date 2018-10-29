Авиакатастрофа Boeing 737 в Индонезии: последние новости
29 октября пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air исчез с радаров. На его борту находились 189 людей. Вскоре обломки самолета нашли в море. 24 канал собрал последние новости о катастрофе Boeing 737.
Что случилось?
В понедельник, 29 октября, самолет Lion Air исчез с радаров вскоре после взлета из столицы Индонезии Джакарты. По информации сайта Flightradar, это был самолет Boeing 737.
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Сайт отследил самолет, показав, что сначала тот двигался на юг, а затем изменил направление на север. Траектория полета внезапно заканчивается над побережьем острова Ява.
Впоследствии сотрудники спасательной службы Индонезии там же и нашли место падения пассажирского самолета Lion Air. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на представителя национального Агентства по поиску и спасению Синага.
Сколько погибших?
Сейчас о погибших никакой официальной информации не сообщают. Однако известно, что на борту самолета находилось 189 пассажиров, среди которых 178 взрослых, трое детей и семь членов экипажа.
На месте аварии нашли много вещей пассажиров.
В соцсетях тем временем распространяют будто бы полный перечень фамилий лиц, находившихся на рейсе.
Удалось ли кому-то выжить в аварии Boeing 737 в Индонезии, пока неизвестно. В настоящее время продолжается спасательная операция.
В украинском консульстве проверяют, были ли на борту украинцы.
Причины авиакатастрофы
Сейчас о причинах катастрофы неизвестно. Для выяснения обстоятельств трагедии следствию сначала необходимо расшифровать информацию с бортовых самописцев.
По информации СМИ, перед катастрофой экипаж индонезийского Boeing запросил возвращение в аэропорт вылета.