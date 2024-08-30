"Украина запретила православную церковь", "власть преследует христиан" – где-то такие нарративы начали распространять россияне, коллаборанты и другие пропагандисты после принятия Верховной Радой исторического закона о запрете деятельности религиозных организаций, которые связаны с Россией. Конечно же, больше всего начало пылать у сторонников филиала РПЦ – УПЦ МП, которая на словах отвергает любую связь с Москвой.

Принятый закон дает организациям, которые связаны с Россией, время на то, чтобы разорвать связи со страной-террористом, иначе дальнейшая деятельность организации становится невозможной.

Служители московской церкви уже сравнивают себя с ранними христианами, которых преследовали в Римской империи или вспоминают Советский Союз. Просто последние выстреливают сами же себе в ногу.

Что на самом деле предусматривает новый закон, как он будет работать на практике и какими будут его последствия – разбирался 24 Канал.

Интересно Если Онуфрий просто выйдет из синода РПЦ, для УПЦ МП этого недостаточно, – председатель комитета Рады

Фон принятия закона о запрете УПЦ МП

До Объединительного собора в декабре 2018 года в Украине существовали 3 православные церкви – УПЦ Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. После создания Единой поместной церкви (с УПЦ КП и УАПЦ), которая получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея, в Украине действуют ПЦУ и УПЦ МП.

ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием ведет диалог с другими религиозными организациями, в частности активно с Украинской греко-католической церковью. В рамках диалога обе религиозные организации в 2023 году решили одновременно перейти на новоюлианский календарь, чтобы праздновать неподвижные христианские праздники вместе со всем миром. В стороне любого диалога остается Московский патриархат.

В свое время почетный патриарх ПЦУ Филарет был главой украинского экзархата РПЦ в Украине, позже – новосозданной УПЦ МП. За переговоры с УАПЦ об объединении и намерении создать Киевскую патриархию, РПЦ отлучила Филарета от церкви и наложила на него анафему. И все же Филарет создал и возглавил Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

Предшественник нынешнего главы УПЦ МП Онуфрия, митрополит Владимир, также вел переговоры с Филаретом по объединению украинского православия. Но объединение тогда не произошло.

Стоит заметить, что на Объединительном соборе в 2018-м году присутствовали представители проукраинского крыла УПЦ МП. Но абсолютное большинство епископов и священников филиала РПЦ в Украине остаются противниками любого объединения и диалога, называя ПЦУ "раскольниками".



Митрополит Владимир (справа) и Патриарх Филарет (слева) / Фото газеты "День"

С началом полномасштабного вторжения проблема российской религиозной организации встала особенно остро. Многие священники УПЦ МП стали коллаборантами, сдавали позиции украинских военных и проукраинских жителей сел и городов, которые захватила Россия. Также оккупацию украинских земель поддержали высшие представители УПЦ МП, за что сейчас либо находятся на скамье подсудимых (как митрополит Павел, он же "Паша Мерседес"), либо же в розыске. Отдельных представителей УПЦ МП в рамках обмена отдали России (например, митрополита Ионафана).

И только через почти 2,5 года большой войны Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией. И в первую очередь речь идет об УПЦ МП.

"Томос" Сталина РПЦ и шпионское прошлое Кирилла

Несмотря на заявления УПЦ МП о якобы разрыве связей с РПЦ, ее глава, митрополит Онуфрий, до сих пор является частью синода РПЦ. В то же время филиал РПЦ в Украине также не сообщил другим поместным православным церквям мира о своей автокефалии, хотя она и невозможна, ведь в Украине уже существует поместная церковь с Томосом от Вселенского патриархата.

Кроме того, более года назад состоялась религиоведческая экспертиза, которая подтвердила связи УПЦ МП с РПЦ. А что нам известно о РПЦ?

Прежде всего российская православная церковь в лице ее главы Кирилла, который является другом Путина, полностью поддерживает войну против Украины, называя ее "священной". Российские священники благословляют оккупантов на убийство украинцев и освящают их оружие. Более того, сейчас РПЦ не исключает и освящение ядерного оружия. За это проукраинская часть УПЦ МП и представители других религиозных организаций требуют церковного трибунала против Кирилла.

Русская православная церковь перестала существовать во времена Сталина и в тот же период возобновила свою деятельность, представ в том виде, в котором функционирует сейчас. В 1943 году диктатор лично подписал указ о восстановлении РПЦ, который называют "Томосом Сталина", поскольку это единственный документ, который "удостоверяет автокефалию" этой церкви.

Религиозный вопрос встал для Сталина остро в контексте оккупации новых земель, в частности запада Украины и Беларуси. Например, там действовала автокефальная польская церковь и только на Волыни действовали почти 700 храмов, тогда во всем СССР – около 340. Также немало православных приходов существовало на территориях Буковины и Бессарабии, которые аннексировал СССР. И для большевиков было важным взять приходы под свой контроль, потому что закрытие церквей повлекло бы лишь всплеск недовольства.

Важно. В результате РПЦ получила определенные привилегии, но стала полностью подчиненной большевикам структурой. Все кадровые назначения в РПЦ происходили исключительно по согласованию КГБ. Кроме того, священники были обязаны нарушать таинство исповеди и докладывать спецслужбам о "контрреволюционных настроениях" и "врагах народа".

Кроме того, агенты в рясах также были шпионами и за рубежом. Едва ли не самый известный из них – патриарх Кирилл, который в 1970-х годах шпионил в Швейцарии, работая при всемирном совете церквей под псевдонимом "Михайлов". Среди его задач был сбор информации о членах совета и их отношение к СССР.



Тогда еще епископ Кирилл Гундяев (агент "Михайлов") в Женеве (посередине) / Фото PD

СССР распался, КГБ не существует, но есть ФСБ. Именно с этим органом тесно сотрудничает РПЦ.

Как будет работать закон о запрете УПЦ МП

20 августа 2024 года 265 народных депутатов окончательно приняли закон о запрете религиозных организаций, центры которых расположены в стране-агрессоре. В конкретном случае – в России. Вступит закон в силу в течение 30 дней с момента официальной публикации. Однако это не означает, что с того дня УПЦ МП окажется вне закона.

Через 30 дней с момента публикации Государственная служба этнополитики и свободы совести начнет проверять религиозные организации на предмет аффилированности с Россией. Только каждый приход, монастырь и т.д., являются отдельными организациями в пределах одной структуры, поэтому проверки будут проведены отдельно. Если в них будут обнаружены хотя бы 1 из 7 признаков аффилированности с РПЦ, то такие организации получат 30 дней для их устранения. А речь идет о следующих признаках:

организация входит в структуру или является частью РПЦ;

в официальных документах и/или решениях органов управления или в уставе/документах религиозной организации, действующей в Украине, имеются признаки вхождения в структуру РПЦ;

в официальных документах и/или решениях органов управления, и/или в уставе РПЦ, имеются признаки вхождения в ее структуру религиозной организации, действующей в Украине, или положения о праве принятия уставными органами управления РПЦ решений по каноническим и организационным вопросам, которые являются обязательными для религиозной организации, действующей в Украине.

руководители религиозной организации, действующей в Украине, входят в уставные органы управления РПЦ;

РПЦ через подчиненность в канонических и/или организационных вопросах имеет возможность влиять на принятие управленческих решений и/или на деятельность религиозной организации, действующей в Украине.

РПЦ осуществляет назначение, избрание, согласование, утверждение, благословение (или другую административную или каноническую процедуру, связанную с приобретением полномочий) руководителя религиозной организации, действующей в Украине.

РПЦ принимает, согласовывает, утверждает, благословляет, одобряет устав религиозной организации, действующей в Украине.

Однако если предписание Государственной службы этнополитики и свободы совести по аффилированности в течение 30 дней не выполнено, то организация будет признана аффилированной с РПЦ. Тогда ГЭСС может инициировать судебный иск о прекращении регистрации, а также инициировать расторжение договоров о пользовании государственным или коммунальным имуществом. Рассмотрение судебных исков начнется через 9 месяцев с момента публикации закона.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии 24 Каналу отметила, что у религиозных организаций, в том числе и у самой УПЦ МП, есть время для того, чтобы так или иначе разорвать связи с Россией.

9 месяцев – это тот срок, раньше которого Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести не будет обращаться в суд о прекращении деятельности той или иной религиозной организации. А у нас есть тысячи таких, которые могут иметь, скажем так, связь с Россией. По всем – это индивидуальная процедура, конечно. Да и вообще задачи закрыть всех через суд нет. Поэтому именно этот пролонгированный период и дает религиозной организации, которая все равно объединяет эти все тысячи приходов (УПЦ МП – 24 Канал), время решить, каким образом они будут действовать дальше, но обязательно разорвав связь с Россией,

– подчеркнула депутат.

По итогам прошлогодней проверки, УПЦ МП признана аффилированной с РПЦ, несмотря на заявления руководства церкви о якобы независимости от Московского патриархата. Однако другие православные церкви не уведомлены о том, что украинская церковь стала независимой от Москвы, а митрополит Онуфрий, глава УПЦ МП, остается членом синода РПЦ.



Митрополит Онуфрий (Березовский) / Фото УПЦ МП

Для религиозных общин самым простым способом преодоления признаков аффилированности с РПЦ является переход в другую организацию, например, в ПЦУ. Для УПЦ МП в целом выхода Онуфрия из синода РПЦ сейчас не достаточно. Нардеп Никита Потураев заявил, что такой шаг не преодолеет все признаки аффилированности УПЦ МП и РПЦ.

Диалог об объединении Церквей снова актуален

УПЦ МП оказывается в патовой ситуации, поскольку вариантом преодоления признаков аффилированности с РПЦ было бы полное отделение от этой структуры и независимость от Москвы для образования новой поместной церкви. Однако такой вариант маловероятен, поскольку в Украине уже есть поместная церковь с Томосом об автокефалии.

Кроме того, религиовед, доктор исторических наук Андрей Смирнов в комментарии 24 Каналу вспомнил, что еще в 1991 году глава экзархата РПЦ в Украине Филарет созвал собор, на котором участники подписали обращение к московскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию украинской церкви с возведением в патриархию, но в Москве отказали.

Обращение было подписано всеми делегатами Собора, в том числе действующим главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием Березовским. Однако руководство РПЦ выступило категорически против независимости УПЦ и даже отклонило позже ее просьбу о "канонической автономии". В условиях вооруженной агрессии России и поддержки РПЦ геноцидной войны против Украины трудно представить повторное обращение иерархии УПЦ МП к московскому патриарху, который по выражению папы Римского Франциска стал "алтарным мальчиком Путина",

– отметил Смирнов.

Поэтому снова становится актуальным вопрос об объединении ПЦУ и УПЦ МП в единую украинскую православную церковь. Сейчас обе церкви фактически сравнялись по количеству приходов – по около 9 тысяч в каждой. Однако стоит учесть, что многие приходы УПЦ МП и храмов на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий уничтожены оккупационными войсками.

Накануне принятия Верховной Радой закона, предстоятель ПЦУ обратился к митрополиту Онуфрию с призывом к диалогу без предварительных условий.

Мы знаем, что ранее с вашей стороны были объявлены три требования относительно такого диалога, а именно – чтобы мы отвергли решение Вселенского Патриархата и чтобы мы не слышали просьб от тех, кто принимает эти решения и желает быть едиными, как Православная Церковь Украины. Но по объективным и независимым от нас основаниям мы не можем согласиться с такими требованиями, потому что они противоречат истине и означали бы для нас отречение от Бога, который подал нашим иерархам и клиру благодать священства, и от Церкви Христовой, которая руками и трудом Вселенского Патриарха благодетельствовала Украине. Поэтому мы с любовью просим вас и иерархов, которые с вами, согласиться начать наш диалог без предварительных условий. Именно так, без предварительных условий, начинался диалог, который благословил и поддерживал блаженной памяти Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан – 24 Канал) и который Патриархат Москвы разрушил. Пусть все, кому действительно дорога память митрополита Владимира – возьмут в этом его за пример,

– подчеркнул Епифаний.



Митрополит Епифаний / Фото GettyImages

В то же время предстоятель ПЦУ подчеркнул, что к УПЦ МП неоднократно обращались с призывом к объединению с момента получения Томоса. Но все напрасно. Со своей стороны в УПЦ МП говорят, что якобы таких обращений не было, а на открытое обращение Епифания Онуфрий еще не ответил.

Накануне Дня Независимости в Киев прибыла делегация Вселенского патриархата, которая встретилась как с руководством УПЦ МП, так и ПЦУ. Что интересно, после решения Константинопольской церкви о предоставлении Томоса украинской церкви, РПЦ (а вслед за ней и УПЦ МП) разорвала все связи. То есть это первый за 6 лет диалог между УПЦ МП и Вселенским патриархатом. Результаты переговоров точно неизвестны, но пока факт, что Онуфрий встретился с делегацией Вселенского патриарха, можно расценивать как все же готовность к диалогу.



Делегация Вселенского патриархата на встрече с ПЦУ в Киеве / Фото ПЦУ

Андрей Смирнов также отметил, что сейчас все зависит от УПЦ МП – готовы ли они начинать долгий и трудный путь, результатом которого может быть объединение украинского православия.

Теперь все зависит от готовности руководства УПЦ МП искать выход из тупика канонического угла. Мы надеемся, что будет найден определенный механизм или переходная модель для того, чтобы проукраинская часть УПЦ сначала возобновила бы общение с Вселенским Патриархатом, а затем начала диалог с ПЦУ об объединении. Этот путь будет тяжелый, долговременный, но альтернативы диалогу не существует,

– подчеркнул религиовед.

Как российская пропаганда показывает запрет УПЦ МП

Конечно же, тема запрета деятельности РПЦ на территории Украины и аффилированных организаций вызвала волну возмущения со стороны россиян, коллаборантов и пропагандистов, которые заявляют, что якобы Украина запретила православие.

Такой нарратив не удивителен, ведь УПЦ МП и ее сторонники годами считали себя единственной православной церковью в Украине, называя бывшие УАПЦ и УПЦ КП или действующую ПЦУ "раскольниками" и отрицая их каноничность. И в дальнейшем считая себя "едиными", сторонники русской церкви утверждают, что Украина запрещает православную веру или христианство в целом, ссылаясь на аргумент, что наше государство является светским и "не имело права вмешиваться в дела религии".

И делают они это с распространением на международную аудиторию, публикуя сообщения на английском. Пропагандисты, такие как Диана Панченко и ей подобные, пытаются дискредитировать Украину и уменьшить уровень поддержки нашей страны ради того, чтобы продолжать быть частью церкви, которая освящает танки и ракеты, которыми потом убивают украинцев.

Почему упреки пропагандистов являются манипулятивными – в комментарии 24 Канала объяснила нардеп Евгения Кравчук.

Украина как светское государство не вмешивается в выбор граждан – они могут быть христианами или мусульманами, или вообще не верить в Бога, ходить в церковь или не ходить, или молиться дома. То есть это действительно выбор граждан. Но государство, как и в других сферах, как это касается медиа (и это никакое не нарушение свободы слова), когда мы говорим, что россияне не могут владеть украинскими медиа или через украинские медиа пропагандировать какой-то свой "русский мир", враждебный контент и так далее. Именно поэтому есть 9 раздел, который направлен против российской пропаганды в законе о медиа. И это абсолютно соответствует европейскому законодательству и практике. И наоборот, коллеги из других стран к этому присматриваются. Так же как и в других европейских странах, которые тоже являются светскими, сейчас появляется все больше инициатив и призывов с одной стороны к правоохранительным органам, чтобы они присмотрелись к деятельности РПЦ,

– отмечает Кравчук.

По словам народного депутата, сейчас украинский опыт, в частности, изучает Чехия. Тамошние сенаторы уже обратились в правоохранительные органы, а глава МИД заявил, что РПЦ не является религиозной организацией, а ее священники – не является духовенством, потому что ведут подрывную деятельность.

Тем временем из-за украинского закона истерия продолжается в России. Например, автор постоянных не слишком адекватных угроз Кремля Дмитрий Медведев назвал принятие закона "сатанизмом" и обвинил Украину в "преследовании христиан". А еще Медведев угрожает Украине уничтожением "как Содома и Гоморры".

О преследовании также жалуются и в самой РПЦ, сравнивая закон с якобы гонениями в Римской империи или в СССР. Странно, что церковь, созданная Сталиным, жалуется о гонениях со стороны коммунистов.

Российская пропаганда рассказывает западной аудитории о "раскольнической и политической" ПЦУ во благо которой сейчас "преследуют каноническую церковь". Подкрепляют эту пропаганду отдельные персонажи. Таким образом сторонники церкви, которая благословляет убийства, хотят исказить реальность в головах людей, не слишком осведомленных в вопросе религиозной ситуации в Украине.

Пропагандисты жалуются о "запрете православия" / Скриншоты

Важно! С начала полномасштабного вторжения России по материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ МП, почти 50 из них уже сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры.

По информации, которая есть у украинской власти, Россия целенаправленно пытается продвигать тему якобы "запрета православия" на иностранную аудиторию всеми возможными способами. И, к сожалению, возможности для этого у страны-террориста есть.

Мы очень благодарны Всеукраинскому совету церквей, который объединяет абсолютно все религиозные организации (кроме, очевидно, одной), которые заявили очень четко, что в Украине нет никаких религиозных преследований. Что у нас есть совесть, свобода вероисповедания и единственная угроза религий в Украине – это Россия с ее ракетами, с оккупацией и так далее. Мы прорабатываем все запросы, даем интервью и готовы, как члены комитета, вместе с представителями разных конфессий, возможно, с тем же Всеукраинским Советом Церквей, с представителями ДЕСС ехать и общаться, и объяснять всем это. Потому что очевидно, что Россия это просто так не оставит. И по нашей информации, они уже подняли все свои возможные и невозможные связи к тому, чтобы привлечь и политиков, на которых они имеют влияние, и пытаться эту тему в медиа продвигать,

– отметила Евгения Кравчук.

В то же время народный депутат отметила, что хотела бы, чтобы иностранные медиа писали о преследовании священников, которые действительно происходят, но касаются они всех, кроме тех, кто является частью РПЦ. Немало подобных случаев произошло и в самой России, где под запретом едва ли не все, кроме РПЦ, и на временно оккупированных украинских территориях.

Как приходам перейти в ПЦУ

Переход приходов из УПЦ МП в ПЦУ начинается с опроса в религиозной общине. После этого нужно провести собрание общины для принятия совместного решения о переходе.

Если община поддерживает переход, то нужно внести изменения в устав и зарегистрировать их в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организаций".

Если священник против перехода, община может сделать это без него. В таком случае община получит нового священника от ПЦУ после перехода.

Фиксация желания перейти в ПЦУ

из числа членов общины нужно выбрать инициативную группу, которая будет координировать процесс;

создать реестр религиозной общины;

избрать председателя собрания, секретаря и счетную комиссию;

утвердить реестр членов религиозной общины;

провести собрание, на котором нужно рассмотреть вопрос изменения подчинения и устава и о полномочиях отдельных членов общины в изменении регистрации;

после собрания надо заверить протокол общего собрания и обновленный устав подписями избранного председателя или секретаря.

решение об изменении подчиненности и внесении изменений в устав надо заверить подписями всех членов религиозной общины, которые поддержали решение о переходе в ПЦУ.

Решение о переходе считается принятым, если 2/3 общины поддерживают его. Каждый член общины, поддержавший переход, должен засвидетельствовать это своей подписью.

Изменение устава

Далее нужно подать документы в учреждения, которые занимаются управлением в сфере культуры и религии на вашей территории. Это могут быть областные или городские администрации. Среди документов должны быть:

заявление с подписью руководителя или уполномоченного представителя религиозной общины;

новая редакция устава религиозной общины;

нотариально заверенная копия или выписка протокола общего собрания общины со списком участников собрания.

Регистрация изменений

Чтобы зарегистрировать изменения в сведения о религиозной общине, подайте следующие документы в областную или городскую госадминистрацию:

заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре (Форма 2) в соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Такое заявление подписывает лицо, уполномоченное общим собранием на осуществление государственной регистрации;

нотариально заверенный протокол общего собрания религиозной общины;

новый устав религиозной общины;

квитанцию об уплате административного сбора.

Если священник вместе с общиной переходит в ПЦУ, то в практическом плане для общины не изменится ничего. По желанию общины язык богослужения может не меняться, то есть оставаться старославянским.

Однако община становится частью Единой поместной православной церкви, на которую никак не влияет страна-террорист и церковь, которая поддерживает убийства украинцев, благословляет оккупантов и освящает оружие.

Интересно. С момента предоставления украинской церкви Томоса об автокефалии, в ПЦУ перешли 1 776 приходов Московского патриархата. Абсолютное большинство переходов состоялись после начала полномасштабного вторжения (почти 1 200).