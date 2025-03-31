Об этом рассказывает Общественное со ссылкой на источник в Офисе президента, передает 24 Канал. Переговоры продолжаются, и Киев готов к дальнейшей работе над документом, сообщил источник в Офисе президента.

Читайте также Между Москвой и Вашингтоном уже начались переговоры: как Россия срывает Украине соглашение о недрах

Украина готова работать над соглашением об ископаемых с США

В проекте соглашения говорится о приоритетном праве американских компаний на инвестиции в украинские природные ресурсы.

Президент Зеленский заявил, что не подпишет документ, если он будет угрожать вступлению Украины в ЕС, и подчеркнул, что военная помощь США не должна рассматриваться как долг. Между тем Дональд Трамп обвинил Киев в попытке отказаться от соглашения и пригрозил последствиями в случае его неподписания.

Переговоры продолжаются, а будущее соглашения остается открытым.

К слову, Россия и США начали переговоры о сотрудничестве в области редкоземельных металлов.

Кирилл Дмитриев сообщил, что уже есть интерес со стороны некоторых компаний, но конкретные детали не раскрываются.