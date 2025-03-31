Так, в интервью пропагандистам Уполномоченный Путина по международному сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что между Москвой и Вашингтоном стартовали переговоры о совместных проектах касающихся добычи редкоземельных металлов, передает 24 Канал.

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Что говорят в Кремле

Дмитриев отметил, что "редкоземельные металлы – важная сфера для сотрудничества" между США и Россией. В то же время он добавил, что обсуждаются не только металлы, но и другие проекты в стране-агрессоре.

Приспешник Кремля также заявил, что, мол, некоторые компании уже проявили заинтересованность к участию в таких проектах. Впрочем, конкретных компаний или дополнительных деталей Дмитриев называть не стал.

РосСМИ уточняют, что вопрос сотрудничества может быть дополнительно затронут во время нового раунда переговоров России и США, который может состояться в апреле в Саудовской Аравии.

Напомним, что Москва начала выдвигать предложения по сотрудничеству с США в сфере редкоземельных металлов после того, как последние изъявили желание подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной.

В России в феврале предложили Трампу соглашение о собственных природных ресурсах, а Путин выразил готовность продавать российские редкоземельные минералы США, в частности с оккупированных частей Украины.

К слову, 31 марта Трамп заявил, что Зеленский, якобы, не хочет подписывать соглашение о полезных ископаемых, и пригрозил ему "большими проблемами". Ранее США обновили договор о ресурсах, а президент Украины отметил, что его будут изучать юристы.