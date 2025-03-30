В частности, это касается запретов, которых беспрекословно должны придерживаться Свидетели Иеговы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать Свидетелям Иеговы

Один из главных запретов касается празднования государственных и религиозных праздников, среди которых Рождество и Пасха. Более того, Свидетели Иеговы не отмечают дни рождения, поскольку подобные традиции якобы имеют языческое происхождение и противоречат воле Бога. Поэтому такие верующие не принимают поздравлений и подарков на эти праздники.

Кроме этого, Свидетелям Иеговы нельзя участвовать в военной службе и политической жизни. Так, они не голосуют на выборах, не вступают в политические партии и не могут брать в руки оружие даже в случае угрозы для страны.

Что интересно, Свидетели Иеговы известны своим особым отношением для медицины. Верующие готовы отказаться от переливания крови, даже если это необходимо для спасения жизни. По их мнению, такой запрет даже не подлежит обсуждению, поэтому врачи вынуждены искать альтернативные методы лечения Свидетелей Иеговы.

Также членам организации нельзя общаться с теми, кто отрекся от их религии. Если кто-то из близких захотел ее покинуть, то Свидетели Иеговы должны прекратить с ним любой контакт.

Свидетели Иеговы / Фото jw.org

Что известно о Свидетелях Иеговы

Эта организация возникла в конце XIX века в американском штате Пенсильвания. Ее основателем стал Чарльз Рассел, который после разногласий с адвентистами решил создать собственное учение. Сначала оно называлось "Исследователи Библии", но впоследствии трансформировалось в современное сообщество Свидетелей Иеговы.

Эти верующие не исповедуют традиционное христианство, поскольку не признают догмат о Пресвятой Троице, Никейский символ веры и многие другие фундаментальные доктрины. Зато члены организации имеют собственный перевод Библии – New World Translation, который не воспринимают другие религиозные течения, поскольку в нем многие тексты изменены в соответствии с учением Чарльза Рассела.

Также Свидетели Иеговы не поклоняются Христу как Всемогущему Богу, потому что уверены, что Иисуса создал Бог Отец, а потому не является равным Ему и не существовал вечно. Известно, что их сообщество насчитывает около 9 миллионов верующих, и оно продолжает активно проповедовать свои идеи в разных странах мира.