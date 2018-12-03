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      Установлены все заказчики и организаторы убийства Гандзюк, – Луценко

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      Екатерина Гандзюк
      Екатерина Гандзюк / Фото из открытых источников

      Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Известен также мотив этого преступления.

      Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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      Сейчас мы установили всех, кто заказал и организовал убийство Екатерины Гандзюк,
      – заявил Луценко.

      Он отметил также, что следствие нашло главную версию и мотив убийства.

      "Мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей", – сказал генеральный прокурор.

      Он также напомнил о врученном подозрении бывшему помощнику депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука – Игорю и отметил, что генеральная прокуратура также в ближайшее время объявит еще ряд подозрений.

      Также Луценко вспомнил, как посещал Екатерину Гандзюк в больнице через несколько дней после нападения.

      "Я убедился в высоте ее антикоррупционного запала. Именно поэтому она стала жертвой", – подчеркнул он.

      Смотрите видео: Луценко о заказчиках и организаторах убийства Гандзюк

      Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами было поражено треть тела. Напали на нее в июле в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.

      Так, в Херсоне из-за недоверия родственников активистки к ходу следствия созвали Временную следственную комиссию. Родственники и друзья Екатерины убеждены, что ее заказали чиновники из-за ее антикоррупционной деятельности и препятствования схемам вывоза леса из Херсонской области.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

      Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Луценко Криминальные новости Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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