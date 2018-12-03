Установлены все заказчики и организаторы убийства Гандзюк, – Луценко

Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Известен также мотив этого преступления.

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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Сейчас мы установили всех, кто заказал и организовал убийство Екатерины Гандзюк,

– заявил Луценко.

Он отметил также, что следствие нашло главную версию и мотив убийства.

"Мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей", – сказал генеральный прокурор.

Он также напомнил о врученном подозрении бывшему помощнику депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука – Игорю и отметил, что генеральная прокуратура также в ближайшее время объявит еще ряд подозрений.

Также Луценко вспомнил, как посещал Екатерину Гандзюк в больнице через несколько дней после нападения.

"Я убедился в высоте ее антикоррупционного запала. Именно поэтому она стала жертвой", – подчеркнул он.

Смотрите видео: Луценко о заказчиках и организаторах убийства Гандзюк

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами было поражено треть тела. Напали на нее в июле в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.



Так, в Херсоне из-за недоверия родственников активистки к ходу следствия созвали Временную следственную комиссию. Родственники и друзья Екатерины убеждены, что ее заказали чиновники из-за ее антикоррупционной деятельности и препятствования схемам вывоза леса из Херсонской области.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео