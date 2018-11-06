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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Кто заказчик и организатор убийства Екатерины Гандзюк: Луценко обнародовал громкие детали следст

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      Генпрокурор Юрий Луценко сообщил подробности об убийстве Екатерины Гандзюк
      Генпрокурор Юрий Луценко сообщил подробности об убийстве Екатерины Гандзюк / 24 канал

      Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал "о реальном состоянии дел" в производстве о смерти активистки Екатерины Гандзюк". Также он призвал общественность не поддаваться на провокации и не совершать действий, которые могут навредить расследованию.

      Соответствующую информацию глава ГПУ написал в своем блоге на "Украинской правде".

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      "В связи с недоверием, которое госпожа Гандзюк имела к следствию Национальной полиции, сейчас ведется два производства: по исполнителям и организаторам (их оперативно установила Национальная полиция) и по поиску заказчиков преступления, которое ведет СБУ", – отметил Луценко.

      Как отметил он, в результате профессиональных действий сотрудников полиции, было установлено, что преступление спланировали и реализовали лица, которых, собственно, и задержали правоохранители.

      "Меры в отношении некоторых из них было изменено за сотрудничество со следствием. Это гражданин Торбин – 1977 года рождения, которого следствие рассматривает как организатора преступления и находящегося в следственном изоляторе; гражданин Горбунов – 1991 года рождения; гражданин Вишневский – 1990 года рождения; гражданин Гравчук – 1995 года и гражданин Васенович – 1994 года рождения", – добавил генпрокурор.

      Также Луценко рассказал, что все подозреваемые являются участниками АТО, а один из них получил даже тяжелое ранение: у него фактически отсутствует голень.

      "Большинство задержанных, а именно четыре человека – признали свое участие в преступлении и указали на роли соучастников. В связи с этим следствие обоснованно считает гражданина Торбина организатором преступления, а других, нанятых им лиц, – исполнителями", – убеждает глава Генпрокуратуры.

      Также Луценко сообщил, что во время проверки этой и других версий следствие в целом провело 367 допросов лиц и 21 экспертизу, следовательно сегодня есть подозрения относительно 12 человек, которые, вероятно, были заказчиками этого преступления.

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      Лично Екатерина Гандзюк мне она рассказывала о трех из них, следствию – несколько больше. Сейчас почти доказана вина исполнителей и организатора. Ведутся окончательные экспертизы: молекулярно-генетическая экспертиза частиц кислоты на теле одного из участников; компьютерно-техническая – осмотр компьютера и мобильного телефона – который должен точно доказать подготовку к использованию кислоты и именно относительно Гандзюк; судебно-медицинская – назаначена вчера для квалификации преступления и установления причин смерти Екатерины Гандзюк. После их завершения эта часть дела будет передана в суд. Рассчитываю, что это произойдет до конца этого года. Окончательный срок будет зависеть от продолжительности указанных экспертиз. Мы планируем, что это будет несколько быстрее,
      – констатировал генпрокурор.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Итоги работы Луценко на посту генпрокурора: смотрите видео

       

      НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК С КИСЛОТОЙ И ДАЛЬНЕЙШАЯ СМЕРТЬ АКТИВИСТКИ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Екатерина Гандзюк ГПУ Расследования АТО
      Источник: 24 Канал
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