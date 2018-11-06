Убийство Екатерины Гандзюк: как банда Паламарчука-Павловского делит влияние на Херсонщине

Депутата от БПП Николая Паламарчука называют "смотрящим" от МВД на Херсонщине. Собственно, этого мужчину и его помощника Игоря Павловского активисты обвиняют в убийстве Екатерины Гандзюк.

Об обоих местные настолько напуганы, что боятся говорить. Говорят: не хотят повторить судьбу Екатерины.

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Журналистам 24 канала таки удалось найти людей, которые рассказали, чем на Херсонщине занимаются Павловский и Паламарчук. И, несмотря на отсутствие второго в парламенте, таки с ним пообщаться.

Если душа чеснока не ела, то она вонять не будет. Я хочу сказать, что одна из главных задач депутата – это защищать людей от произвола власти,

– сказал нардеп от БПП Николай Паламарчук.

Нардеп из президентской фракции Николай Паламарчук и его помощник Игорь Павловский по убеждениям друзей Кати Гандзюк заказали нападение на нее.



Николай Паламарчук

Такой вывод сделали активисты из собственного расследования. Потому что полиции не верят. Нардеп и от обвинений, и от помощника открестился. Готов даже отстаивать свою репутацию в суде. Но позже, сейчас якобы оправляется дома после операции.

Берите этого помощника, берите его арестовывайте, задерживайте. Какие проблемы? Никто его не допрашивает, не задерживает. Кто там сказал, что он причастен, а еще и я причастен. Я каким боком? Тем более, что я сделал... Я когда это узнал, я своего помощника исключил из помощников, чтобы не говорили о каком-то давлении,

– прокомментировал обвинения Паламарчук.

Этого депутата его однопартийцы еще до сегодня собирались включить во временную следственную комиссию. Ее как раз создали для расследования полсотни нападений на активистов, в том числе и Екатерины. Конфликта интересов не увидели. Однако под давлением еврооптимистов впоследствии из списка делегатов от БПП – убрали.

Херсонских активистов фамилии заказчиков Гандзюк не удивили. Ведь Паламарчук к своему депутатству руководил милицией региона, с беспределом которых боролась Екатерина. Именно это она и имела в виду, когда говорила о заказчиках в погонах. О депутате и его ставленниках нам отказались рассказывать даже те, кто обличал беззаконие в области ранее. Мол, не хотят повторить судьбу Гандзюк. Один из активистов все же согласился рассказать о порядках на вотчине нардепа.



Игорь Павловский

Сейчас по делу Гандзюк проходят пятеро подозреваемых. Все они ветераны АТО, и именно их используют ставленники нардепа для расправы с неудобными людьми. Сергей Торбин даже участвовал в боях за Донецкий аэропорт. А со временем стал телохранителем Павловского, серого кардинала правоохранительных органов Херсонщины по прозвищу "Собака".

У него сейчас под сукном лежат все те дела, которые еще не закрыты. Он дает команды их закрывать, потому что у него рыло в пуху... Приезжал Луценко на представление главного прокурора области, и мы дали в руки через Паламарчука бумаги по всем покосах, рейдерских атаках. И все это где-то пропало,

– рассказал владелец фермерского хозяйства Сергей Заклепный.

Павловский был официальным помощником нардепа-регионала Юрия Самойленко. Неофициально прислуживал предыдущему хозяину региона, тоже экс-регионалу Алексею Журавку. После Революции Достоинства тот бежал в Москву. Оттуда спонсирует боевиков ОРДЛО. Тогда Херсонщину в свои руки взял Паламарчук. Он в области не чужой.

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Карьеру в милиции начал в городе Олешки, бывшем Цюрупинске. После 17 лет службы в органах ушел в политику. В 2005 году его избрали депутатом Верховного Совета Крыма, впоследствии в составе команды Кличко попал в Киевсовет. А с 2012 от партии "УДАР" в парламент. Сейчас он член фракции БПП. Послушный кнопкодав, но не очень активный законотворец. Однако в июне 2018 года зарегистрировал законопроект, по которому бывших агентов КГБ и ГРУ не будут люстрировать. Активисты подозревают, не без его участия в регионе действуют пророссийские организации. А еще при его молчаливом согласии криминальные авторитеты делят там влияние. А на сопротивление активистов Паламарчук не реагирует.

В частности, местный криминал, деля лес и вылов рыбы, застрелили более 20 человек. Однако киллерам благодаря закону Савченко удалось выйти из тюрьмы. Более того, те с новыми фамилиями стали депутатами областного совета. Используя новый статус они делили предприятия и земли. Под месть клана попал и активист из соседнего Запорожья Виталий Олешко, его застрелили в Бердянске. Другим несогласным подбрасывали во дворы гранаты , жгли квартиры и машины. А Катю облили кислотой.

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Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы. Ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне. За три месяца девушка пережила 11 операций. Попрощаются с Екатериной 7 ноября в Херсоне, там ее и похоронят.

Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: