Вбивство Катерини Гандзюк: як банда Паламарчука-Павловського ділить вплив на Херсонщині

Депутата від БПП Миколу Паламарчука називають "смотрящім" від МВС на Херсонщині. Власне, цього чоловіка і його помічника Ігоря Павловського активісти звинувачують у вбивстві Катерини Гандзюк.

Про обох місцеві настільки налякані, що бояться говорити. Кажуть: не хочуть повторити долю Катерини.

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Журналістам 24 каналу таки вдалося знайти людей, які розповіли, чим на Херсонщині займаються Павловський і Паламарчук. І, попри відсутність другого у парламенті, таки з ним поспілкуватися.

Якщо душа часнику не їла, то вона смердіть не буде. Я хочу сказати, що одне із головних завдань депутата – це захищати людей від свавілля влади,

– сказав нардеп від БПП Микола Паламарчук.

Нардеп з президентської фракції Микола Паламарчук та його помічник Ігор Павловський за переконаннями друзів Каті Гандзюк замовили напад на неї.



Микола Паламарчук

Такий висновок зробили активісти з власного розслідування. Бо поліції – не вірять. Нардеп і від звинувачень, і від помічника відхрестився. Готовий навіть відстоювати свою репутацію в суді. Але пізніше, зараз нібито оговтується вдома після операції.

Беріть цього помічника, беріть його заарештовуйте, затримуйте. Які проблеми? Ніхто його не допитує, не затримує. Хтось там сказав, що він причетний, а ще й я причетний. Я яким боком? Тим більше, що я зробив... Я коли це дізнався, я свого помічника виключив з помічників, щоб не говорили про якийсь тиск,

– прокоментував звинувачення Паламарчук.

Цього депутата його однопартійці ще до сьогодні збиралися включити до тимчасової слідчої комісії. ЇЇ якраз створили задля розслідування півсотні нападів на активістів, зокрема і Катерини. Конфлікту інтересів не побачили. Однак під тиском єврооптимістів згодом зі списку делегатів від БПП –прибрали.

Херсонських активістів прізвища замовників Гандзюк не здивували. Адже Паламарчук до свого депутатства керував міліцією регіону, зі свавіллям котрих боролся Катерина. Саме це вона і мала на увазі, коли говорила про замовників у погонах. Про депутата і його ставлеників нам відмовилися розповідати навіть ті, хто викривав беззаконня в області раніше. Мовляв, не хочуть повторити долю Гандзюк. Один з активістів все ж погодився розповісти про порядки на вотчині нардепа.



Ігор Павловський

Зараз у справі Гандзюк проходять п'ятеро підозрюваних. Усі вони ветерани АТО, і саме їх використовують ставленики нардепа для розправи з незручними людьми. Сергій Торбін навіть брав участь у боях за Донецький аеропорт. А згодом став охоронцем Павловського, сірого кардинала правоохоронних органів Херсонщини на прізвисько "Собака".

У нього зараз під сукном лежать ті всі справи, які ще не закриті. Він дає команди їх закривати, бо у нього рило в пусі... Приїжджав Луценко на представлення головного прокурора області, і ми дали в руки через Паламарчука папери по всіх покосах, рейдерських атаках. І все це десь пропало,

– розповів власник фермерського господарства Сергій Заклепний.

Павловський був офіційним помічником нардепа-регіонала Юрія Самойленка. Неофіційно прислужував попередньому господарю регіону, теж екс-регіоналу Олексію Журавку. Після Революції Гідності той утік до Москви. Звідти спонсорує бойовиків ОРДЛО. Тоді Херсонщину у свої руки взяв Паламарчук. Він в області не чужий.

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Кар'єру в міліції почав у місті Олешки, колишньому Цюрупинську. Після 17 років служби в органах пішов у політику. У 2005 році його обрали депутатом Верховної Ради Криму, згодом у складі команди Кличка потрапив до Київради. А з 2012 від партії "УДАР" – у парламент. Зараз він член фракції БПП. Слухняний кнопкодав, але не дуже активний законотворець. Проте у червні 2018 року зареєстрував законопроект, за яким колишніх агентів КДБ і ГРУ не люструватимуть. Активісти підозрюють, не без його участі в регіоні діють проросійські організації. А ще за його мовчазної згоди кримінальні авторитети ділять там вплив. А на супротив активістів Паламарчук не реагує.

Зокрема, місцевий кримінал, ділячи ліс і вилов риби, застрелили більше 20 людей. Проте кілерам завдяки закону Савченко вдалося вийти з в'язниці. Більше того, ті з новими прізвищами стали депутатами обласної ради. Використовуючи новий статус вони ділити підприємства і землі. Під помсту клану потрапив і активіст із сусіднього Запоріжжя Віталій Олешко, його застрелили у Бердянську. Іншим незгодним підкидали у двори гранати , палили квартири і машини. А Катю облили кислотою.

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Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи. Адже хімічними опіками була уражена третина тіла. Напали на неї три місяці тому у Херсоні, За три місяці дівчина пережила 11 операцій. Попрощаються з Катериною 7 листопада у Херсоні, там її і поховають.