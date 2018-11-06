Справу Катерини Гандзюк перекваліфікували як умисне замовне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів та з особливою жорстокістю. Активісти назвали ймовірних замовників нападу. Про кого ідеться – з'ясували журналісти 24 каналу.

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Кого підозрюють у замовленні вбивства Гандзюк?

Громадські активісти переконані, що це – помічник народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука Ігор Павловський.

"Ми чітко вказуємо на пана Ігоря Павловського, який має в кримінальних колах кличку "Собака", який вже неодноразово світився в комунікації з людьми, які є виконавцями цього вбивства, і які, по факту, є зв'язковою особою з депутатом Паламарчуком, який є смотрящим за всім, що відбувається під егідою Міністерства внутрішніх справ у Херсонській області. Тому тут є чіткий зв'язок, і ми тепер просто хочемо почути те саме від органів слідства. І хочемо, щоб нам відповіли все-таки, хто ж стоїть за цими людьми, хто замовив вбивство Катерини", – наголосив Максим Кицюк.

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У чому їх звинувачують?

Активісти запевняють, що саме Павловський був посередником між організатором і замовником вбивства Гандзюк – зокрема, він передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. При цьому, за їхніми даними, усі п'ятеро підозрюваних у справі про вбивство Гандзюк останні півроку працювали на Павловського, виконуючи його доручення.

Нардепа Миколу Паламарчука, помічником якого є Павловський, активісти називають "вічним смотрящим по темах МВС у Херсонській області". Місцева громада неодноразово звинувачувала його у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.

За даними активістів, правоохоронці, які розслідують справу Гандзюк, начебто знають про причетність Павловського до злочину, і він начебто вже готувався до свого арешту і готовий був "здавати" замовника нападу на активістку. За інформацією The Newsroom, правоохоронці допитали Павловського, але не затримали.

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Що про них відомо?

Ігор Павловський – помічник депутата від БПП Миколи Паламарчука, та згідно з відкритими даними – заступник громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман".

Організацію створено навесні 2018 року у Новій Каховці, до неї входять колишні бійці добровольчих батальонів, учасники бойових дій. Коли організація заявляла про своє створення, її керівник Дмитро Діновський пояснив:

Чому "Чорний туман"? Тому що в Збройних силах України був саме такий підрозділ, створений у 2014 році як добровольчий загін. З десяти членів нашої організації шестеро хлопців були на передовій. У громадському житті ми хочемо брати участь у безпеці в місті. Адже тільки й чуєш – там десь дівчину чи жінку згвалтували, машину спалили чи ще щось. До речі, подібні формування "Чорного туману" діятимуть і в інших містах України.

Інші місцеві ветеранські угруповання закидають "Чорному туману" "кришування" інтересів Паламарчука.

Що ж стосується народного депутата Миколи Паламарчука, то він – колишній працівник органів внутрішніх справ, генерал поліції. Більшість своєї кар'єри прослужив на Херсонщині, де починав інспектором ДАІ. Його звинувачували у покриванні рейдерського захоплення земель підприємства з іноземними американсько-турецькими інвестиціями ТОВ "Глобал-Інвест", що в селі Надеждівка, Чаплинського району, Херсонської області. Паламарчука вважають "смотрящим" президента Порошенка у Херсонській області.

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Як вони відреагували на звинувачення?

Очікувано. В ефірі одного з українських телеканалів Павловський дав доволі неорганізований коментар щодо звинувачень: "Заявляю прямо, що до ситуації з Гандзюк не маю взагалі жодного стосунку. Навіть не були з нею ніколи знайомими. Торбіна знаю як народного героя України, який там звинувачується або як це ... Двічі брав участь з ним у підтримці дитячих спортивних заходів. Знаю його як народного героя України. Працює з нами в одній будівлі: ми – на першому поверсі, він – на другому. Він часто приходив, звертався, ну вони звернення писали з активістами, все допомагали їм на фронт. На фронт їхньому батальйону", – зауважив політик.

Також він переконує, що жодних грошей йому не передавав і є навіть готовим у зв’язку з цим пройти перевірку на поліграфі, попри "свою гіпертонічну хворобу та перенесений інсульт".

Депутат Паламарчук також заявив, що не має жодного стосунку до нападу на громадську активістку:

Чи мав я відносини з Катериною Гандзюк? Ні не мав. Чи були у нас конфлікти? Ні, не було. Чи був у мене мотив бажати їй зла? Звісно, ні. Чи засуджую я цей злочин? Авжеж! І точно не маю до нього жодного відношення.

Чи можуть замовники уникнути відповідальності?

Після перекваліфікації справи хочеться вірити, що шансів на це дедалі менше.

Раніше адвокат Гандзюк Євгенія Закревська пояснила, що якщо до суду щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк передадуть справу проти виконавців у нинішньому вигляді, то це унеможливить притягнення до відповідальності замовників її убивства.

Я хочу наголосити, що станом принаймні на 3 листопада, цим виконавцям не було змінено підозру та не було додано ознаку замовності. Другий момент: якщо справу щодо виконавців передадуть до суду, то з чого та де будуть брати докази, яким чином використають ці докази в провадженні СБУ, яка шукає замовників,

– заявила Закревська.

Адвокат Масі Найєм також зазначав, що від початку розслідування про замовників нічого не казали. За його словами, якщо вирок затриманим оголосять раніше, ніж знайдуть замовників, то про покарання для замовників не йтиметься.

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