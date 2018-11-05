Вбивство Катерини Гандзюк: коментар імовірного посередника між замовниками та організаторами

Ігор Павловський, що є помічником нардепа від БПП Миколи Паламарчука та якого активісти називають щонайменше посередником між замовниками та організаторами вбивства Катерини Гандзюк, переконує, що наразі перебуває у лікарні. За його словами, він померлу активістку навіть і не знав.

У ефірі 24 каналу активіст Максим Кицюк заявив, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Також цю інформацію підтвердили журналісти Оксана Денісова та Тетяна Миколаєнко.

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За їхніми даними, Павловський був посередником між організатором і замовником вбивства Гандзюк – зокрема, він передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну.

Згодом у ефірі одного з українських телеканалів Павловський дав коментар щодо цього. Розшифровку його слів опублікувала журналістка Наталія Двалі на своїй сторінці у Facebook.

Я щойно про це дізнався. Заявляю прямо, що до ситуації з Гандзюк не маю взагалі жодного стосунку. Навіть не були з нею ніколи знайомими. Торбіну знаю як народного героя України, який там звинувачується або як це ... Двічі брав участь з ним у підтримці дитячих спортивних заходів. Знаю його як народного героя України. Працює з нами в одній будівлі: ми – на першому, ми – на другому. Він часто приходи, звертався, ну вони звернення писали з активістами, все, допомагали їм на фронт. На фронт їхньому батальйону,

– зауважив політик.

Також він переконує, що жодних грошей йому не передавав і є навіть готовим у зв’язку з цим пройти перевірку на поліграфі, попри "свою гіпертонічну хворобу та перенесений інсульт".

"Так, ми їм допомагали. Купували там, ну таке, – ліки, продукти харчування, ну, допомагали: солярку там купували їм на фронт. І передавали це, зокрема, через Торбіна, і не тільки через нього, а через його заступника", – додав Павловський.

За його словами, такі обвинувачення його неабияк шокували, відтак він є готовим подати на журналістів до суду.

Крім того, помічник нардепа зазначив, що його правоохоронці допитували як свідка.

"Зараз я перебуваю в Україні. У лікарні з гіпертонічним кризом. Дуже я засмутився. Це все побачив, і потрапив у лікарню. Загалом не планувю кудись виїжджати з України. Я взагалі є офіційним помічником і працюю постійно в Україні у Миколи Петровича (Паламарчука, – 24 канал)", – констатував політик.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

Хто такий Ігор Павловський? Це помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Відповідно до відкритої інформації, є заступником громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман". Організацію було створено навесні 2018 року у Новій Каховці: до неї входять колишні бійці добробатів, учасники бойових дій. За інформацією видання Newsroom, ынші місцеві ветеранські угруповання закидають "Чорному туману" "кришування" інтересів Паламарчука.





Хто такий Микола Паламарчук? Це народний депутат від БПП, колишній працівник органів внутрішніх справ, генерал поліції. Вважається "смотрящим" президента Порошенка у Херсонській області, неодноразово місцева громада його звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.





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