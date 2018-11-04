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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Померла Катерина Гандзюк: емоційний коментар Сергія Стерненка

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      Померла Катерина Гандзюк: що каже Сергій Стерненко
      Померла Катерина Гандзюк: що каже Сергій Стерненко / Фото з відкритих джерел

      Колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко дав палкий коментар щодо смерті колишньої радниці Херсона Катерини Гандзюк,

      24 канал повідомляв, що удень 4 листопада померла Катерина Гандзюк, активістка та радниця мера Херсона. Її улітку невідомий облив кислотою, внаслідок чого жінка отримала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Попередня причина смерті – обрив тромбу.

      Читайте також: Який вигляд має Катерина Гандзюк, яку облили кислотою: активістка записала відеозвернення

      Журналісти 24 каналу намагалися зв'язатися з близьким оточенням Катерини Гандзюк, однак наразі всі від коментарів відмовляються. За їхніми словами, усі деталі буде повідомлено упродовж доби.

      Натомість колишній лідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко досить емоційно прокоментував її смерть на своїй сторінці у Facebook.

      Зокрема, він у своєму головному дописі зазначив: "Нам тебе не вистачатиме".

      Також активіст нижче у коментарях дав розширеніший і емоційніший коментар.

      "Єдине, що хотів би додати, це побажання горіти у пеклі замовнику, співучасникам, виконавцям і всім потворам, що останні місяці обливали її брудом, виправдовуючи цей жахливий злочин. І му**рам приєднатись до цієї компанії. Їхня бездіяльність вбиває. Мовчання вбиває також", – наголосив Стерненко.

      Крім того, Сергій після смерті Катерини Гандзюк імпульсивно написав очільнику МВС Арсену Авакову у Twitter.

      Аваков, Стерненко, Гандзюк, смерть

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      як розгорталися події навколо нападу на катерину гандзюк:
      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Втрати Сергій Стерненко
      Джерело: 24 канал
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