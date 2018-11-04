Померла активістка Катерина Гандзюк, яку облили кислотою
Померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою. Жінка пішла із життя у віці 33 років в одній з лікарень Києва.
Про це повідомили у групі "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook.
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Катя померла. Деталі будуть пізніше,
– зазначили активісти.
За попередньою інформацією, причиною смерті активістки став обрив тромбу.
Також, інформацію вже підтвердив адвокат Масі Найєм.
"Це так. Прохання бути максимально стриманими. Деталі не питайтесь і не дзвоніть. Зараз важливо втримати рідних", – написав він.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.
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