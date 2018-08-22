Напад на активістку Гандзюк: 4 з 5 підозрюваних зізнались у злочині

Четверо із п'яти затриманих, яких підозрюють у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк, зізнались у причетності до злочину.

Вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на неї як замах на вбивство.

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Вдень 20 серпня голова Нацполіції України Сергій Князєв заявив, що у справі про напад на Катерину Гандзюк є нові затримані.

22 серпня речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив, що 4 з 5 підозрюваних у нападі на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, інформує "Громадське".

За словами представника поліції, причетність підозрюваних до нападу підтверджена доказами та свідченнями, які отримало слідство.

Підозрювані зізнались, що отримували пропозицію скоїти напад на Гандзюк за гроші.

Тракало також прокоментував затримання та арешт Миколу Новікова, який був першим підозрюваним у замаху на Гандзюк, проте виявився до нього непричетний.

На момент затримання Новікова у поліції були підстави для того, щоб затримати даного громадянина і провести перевірку,

– запевнив Ярослав Тракало.

У середу, 22 серпня, Миколу Новікова відпустили з-під варти.