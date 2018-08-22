Нападение на активистку Гандзюк: 4 из 5 подозреваемых признались в преступлении

Четверо из пяти задержанных, которых подозревают в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, признались в причастности к преступлению.

Утром 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована. Полиция расследует нападение на нее как покушение на убийство.

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Днем 20 августа председатель Нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в деле о нападении на Екатерину Гандзюк есть новые задержанные.

22 августа представитель Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил, что 4 из 5 подозреваемых в нападении на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк признались в совершении преступления, информирует "Громадское".

По словам представителя полиции, причастность подозреваемых к нападению подтверждена доказательствами и свидетельствами, которые получило следствие.

Подозреваемые признались, что получали предложение совершить нападение на Гандзюк за деньги.

Тракало также прокомментировал задержание и арест Николая Новикова, который был первым подозреваемым в покушении на Гандзюк, однако оказался к нему непричастен.

На момент задержания Новикова у полиции были основания для того, чтобы задержать данного гражданина и провести проверку,

– заверил Ярослав Тракало.

В среду, 22 августа, Николая Новикова отпустили из-под стражи.