Я сочувствую тому бедняге, – Гандзюк о задержанном по ее делу

Если дела против коррупционеров затягивают, то расследовать нападения на борцов с коррупцией, похоже, не торопятся. Например, по делу активистки Екатерины Гандзюк задержали не того.

По крайней мере, так утверждает сама потерпевшая.

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Подозреваемого в нападении Николая Новикова задержали за два дня, а потом суд арестовал его на 2 месяца. Но активисты нашли свидетелей, которые заверили, что Новиков имеет алиби. В день нападения он был на отдыхе с семьей в деревне, от которой к Херсону почти сотня километров.

На видео из суда она нападавшего не узнает. И склонна считать, что это просто случайный человек. Предполагает, что этого мужчину задержали, чтобы погасить волну общественного недовольства из-за того, что нет результатов расследования.

Я сочувствую тому бедняге, которого задержали по моему делу полицейские. На 99% это случайный человек. Я понимаю, что очень быстро надо было тушить информационные волны, и это делали ценой его судьбы. Мои близкие, которые видели нападавшего, говорят, что это не он,

– прокомментировала Екатерина Гандзюк.

Видео комментария Гандзюк относительно задержанного Николая Новикова

К самой Гандзюк, говорит она, следователи не приходили и показаний не брали. Впрочем, она сама обещает взяться за свое дело, как только закончит лечение.

Утром 31 июня в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство.