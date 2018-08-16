Я співчуваю тому бідоласі, – Гандзюк про затриманого у її справі

Якщо справи проти корупціонерів затягують, то розслідувати напади на борців з корупцією, схоже, не квапляться. Наприклад, у справі активістки Катерини Гандзюк затримали не того.

Принаймні, так стверджує сама потерпіла.

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Підозрюваного у нападі Миколу Новікова затримали за два дні, а згодом суд арештував його на 2 місяці. Але активісти знайшли свідків, які запевнили, що Новіков має алібі. У день нападу він був на відпочинку з родиною у селі, від якого до Херсона майже сотня кілометрів.

На відео з суду вона нападника не впізнає. І схильна вважати, що це просто випадкова людина. Припускає, що цього чоловіка затримали, аби погасити хвилю громадського невдоволення через те, що немає результатів розслідування.

Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали по моїй справі поліцейські. На 99% це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі, й це робили ціною його долі. Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він,

– прокоментувала Катерина Гандзюк.

Відео коментаря Гандзюк щодо затриманого Миколи Новікова

До самої Гандзюк, каже вона, слідчі не приходили і свідчень не брали. Втім, вона сама обіцяє взятися за свою справу, як тільки закінчить лікуватися.

Вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство.