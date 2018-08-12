Напад на активістку Гандзюк: поліція могла затримати не того – резонансне розслідування

Журналісти провели власне розслідування і з'ясували, що затриманий підозрюваний у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк Микола Новіков має алібі.

Про це пише у своєму Facebook журналістка Мар'яна П'єцух, яка провела власне розслідування і спілкувалась зі свідками, які підтверджують алібі Новікова.

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У суді, де Новікову обирали запобіжний захід, підозрюваний заявив, що з 27 липня до 1 серпня відпочивав із сім'єю і друзями у наметах біля моря в селі Приморське на Херсонщині.

Цей населений пункт розташований за майже 100 кілометрів від Херсона, де стався напад, і добиратись туди з обласного центру приблизно півтори години.

Журналістка поспілкувалась зі свідками, які підтверджують алібі Новікова. Поліція з ними досі не зв'язувалась.

Львів'яни Ольга Антонишин та Сергій Бздець стверджують, що з 27 липня до 1 серпня Новіков був із ними і на тривалий час нікуди не відлучався. І якби вранці 31 липня, коли стався напад на Гандзюк, він на кілька годин кудись зник, вони б точно це помітили.

Вранці 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. У цій справі поліція арештувала 39-річного жителя Херсона Миколу Новікова, якого звинувачують у нападі на Катерину Гандзюк.