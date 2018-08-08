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Замах на Гандзюк замовили правоохоронці та держоргани: інформація від Луценка

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Замах на Гандзюк замовили правоохоронці та держоргани
Замах на Гандзюк замовили правоохоронці та держоргани / Фото з вільних мереж

У справі про замах на активістку, радницю мера Херсоан Катерину Гандзюк мовиться про те, що напад на неї було скоєно на замовлення представників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України.

Про це у коментарях під власним дописом у Facebook повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Також повідомляється, що метою нападу на Гандзюк була дестабілізація суспільно-політичної обстановки на півдні України.

Читайте також: Напад на активістку Гандзюк у Херсоні: поліція встановила продавця незаконної кислоти

Гандзюк Луценко
Скріншот з допису Луценка

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла і була прооперована.

Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Під арешт взяли ймовірного нападника на активістку – 39-річного жителя Херсона Миколу Новікова.
 

хроніка подій
Теги: Новини України Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Кримінальні новини Новини Херсона Юрій Луценко ГПУ Поліція Розслідування
Джерело: 24 канал
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