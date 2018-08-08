Замах на Гандзюк замовили правоохоронці та держоргани: інформація від Луценка

Замах на Гандзюк замовили правоохоронці та держоргани / Фото з вільних мереж

У справі про замах на активістку, радницю мера Херсоан Катерину Гандзюк мовиться про те, що напад на неї було скоєно на замовлення представників правоохоронних та державних органів за сприяння сепаратистських організацій на території півдня України.