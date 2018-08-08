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Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко

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Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы
Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы / Фото из свободных источников

В деле о покушении на активистку, советницу мэра Херсоан Екатерину Гандзюк говорится о том, что нападение на нее было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.

Об этом в комментариях под собственным сообщением в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Также сообщается, что целью нападения на Гандзюк была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге Украины.

Читайте также: Нападение на активистку Гандзюк в Херсоне: полиция установила продавца незаконной кислоты

Гандзюк Луценко

Скриншот с сообщения Луценко

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Под арест взяли вероятного нападавшего на активистку – 39-летнего жителя Херсона Николая Новикова.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Расследования Полиция ГПУ Юрий Луценко Новости Херсона
Источник: 24 канал
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