Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко

Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы / Фото из свободных источников

В деле о покушении на активистку, советницу мэра Херсоан Екатерину Гандзюк говорится о том, что нападение на нее было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.