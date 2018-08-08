Покушение на Гандзюк заказали правоохранители и госорганы: информация от Луценко
В деле о покушении на активистку, советницу мэра Херсоан Екатерину Гандзюк говорится о том, что нападение на нее было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины.
Об этом в комментариях под собственным сообщением в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Также сообщается, что целью нападения на Гандзюк была дестабилизация общественно-политической обстановки на юге Украины.
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Скриншот с сообщения Луценко
Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и была прооперирована.
Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Под арест взяли вероятного нападавшего на активистку – 39-летнего жителя Херсона Николая Новикова.