Невідомий облив кислотою працівницю Херсонської міської ради: фото нападника
У Херсоні невідомий облив кислотою працівницю міської ради Катерину Гандзюк. Жінка керує справами виконавчого комітету міськраді.
Про це у Facebook повідомив херсонський журналіст Сергій Нікітенко.
"Чоловік чекав біля під'їзду, і хлюпнув на Катю кислотою. У неї серйозні опіки. Зараз вона в лікарні, ніяких подробиць поки немає", – написав журналіст.
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Про інцидент до поліції сповістили 31 липня.
Встановлено, що приблизно о 08:30 жінка вийшла з під’їзду. З кущів їй назустріч вийшов невідомий чоловік років 20-25, який тримав у руках ємність із рідиною. Невідомий вилив рідину, попередньо кислоту, в обличчя жінки, після чого втік,
– сповістили у поліції.
Правоохоронці підтвердили, що потерпілу з опіками доставили в лікарню.
Попередня правова кваліфікація – "хуліганство". Поліція з’ясовує усі обставини події та закликає усіх небайдужих допомогти встановити особу зловмисника. Відомо, що нападник був одягнений у темну футболку, темну кепку, коричневі шорти та темне взуття.
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