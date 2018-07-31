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Невідомий облив кислотою працівницю Херсонської міської ради: фото нападника

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Невідомий облив кислотою працівницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк
Невідомий облив кислотою працівницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк / Visti.ks.ua

У Херсоні невідомий облив кислотою працівницю міської ради Катерину Гандзюк. Жінка керує справами виконавчого комітету міськраді.

Про це у Facebook повідомив херсонський журналіст Сергій Нікітенко.

"Чоловік чекав біля під'їзду, і хлюпнув на Катю кислотою. У неї серйозні опіки. Зараз вона в лікарні, ніяких подробиць поки немає", – написав журналіст.

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Про інцидент до поліції сповістили 31 липня.

Встановлено, що приблизно о 08:30 жінка вийшла з під’їзду. З кущів їй назустріч вийшов невідомий чоловік років 20-25, який тримав у руках ємність із рідиною. Невідомий вилив рідину, попередньо кислоту, в обличчя жінки, після чого втік,
– сповістили у поліції.

Правоохоронці підтвердили, що потерпілу з опіками доставили в лікарню.

Попередня правова кваліфікація – "хуліганство". Поліція з’ясовує усі обставини події та закликає усіх небайдужих допомогти встановити особу зловмисника. Відомо, що нападник був одягнений у темну футболку, темну кепку, коричневі шорти та темне взуття.

Херсон облив кислотою жінку
Фото ймовірного нападника на працівницю Херсонської міської ради

Херсон кримінал облив кислотою міська рада
Поліція розшукує зловмисника, який у Херсоні облив кислотою жінку

Поліція Херсон кримінал облив кислотою
Поліція закликає відгукнутися тих, хто впізнав нападника на чиновницю у Херсоні


 

Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Новини Херсона Поліція
Джерело: 24 канал
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