У Британії чоловік з невідомих причин облив трирічну дитину кислотою

У суботу, 21 липня, в місті Вустер 39-річний житель Вулвергемптона з невідомих причин облив трирічну дитину кислотою.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте також: 180 років в'язниці отримав музикант відомого українського гурту: деталі

Наразі хлопчик у лікарні з серйозними опіками на руці і обличчі.

Як зазначається, атака була навмисною. У зв'язку з інцидентом був заарештований 39-річний чоловік з Вулвергемптона. Мотив нападу на даний момент невідомий. Правоохоронці працюють над тим, щоб визначити деталі події і речовину, яка використовувалася для нападу.

Як розповіли правоохоронці, особи нападників допоможуть визначити записи з камер відеоспостереження.