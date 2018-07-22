У Британії чоловік з невідомих причин облив трирічну дитину кислотою
У суботу, 21 липня, в місті Вустер 39-річний житель Вулвергемптона з невідомих причин облив трирічну дитину кислотою.
Про це повідомляє ВВС.
Читайте також: 180 років в'язниці отримав музикант відомого українського гурту: деталі
Наразі хлопчик у лікарні з серйозними опіками на руці і обличчі.
Як зазначається, атака була навмисною. У зв'язку з інцидентом був заарештований 39-річний чоловік з Вулвергемптона. Мотив нападу на даний момент невідомий. Правоохоронці працюють над тим, щоб визначити деталі події і речовину, яка використовувалася для нападу.
Як розповіли правоохоронці, особи нападників допоможуть визначити записи з камер відеоспостереження.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч18 січня 2014 , 21:49
Як дві краплі води: зіркові батьки та їхні діти30 червня 2015 , 20:12
Смертник атакував кортеж віце-президента Афганістанусьогодні , 17:59
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00