В Британии мужчина по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой

В субботу, 21 июля, в городе Вустер 39-летний житель Вулвергемптона по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой.

Об этом сообщает ВВС.

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Сейчас мальчик в больнице с серьезными ожогами на руке и лице.

Как отмечается, атака была преднамеренной. В связи с инцидентом был арестован 39-летний мужчина из Вулвергемптона. Мотив нападения на данный момент неизвестен. Правоохранители работают над тем, чтобы определить детали происшествия и вещество, которое использовалось для нападения.

Как рассказали правоохранители, личности нападавших помогут определить записи с камер видеонаблюдения.