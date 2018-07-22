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В Британии мужчина по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой

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В Британии мужчина по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой
В Британии мужчина по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой / Фото из открытых источников

В субботу, 21 июля, в городе Вустер 39-летний житель Вулвергемптона по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой.

Об этом сообщает ВВС.

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Сейчас мальчик в больнице с серьезными ожогами на руке и лице.

Как отмечается, атака была преднамеренной. В связи с инцидентом был арестован 39-летний мужчина из Вулвергемптона. Мотив нападения на данный момент неизвестен. Правоохранители работают над тем, чтобы определить детали происшествия и вещество, которое использовалось для нападения.

Как рассказали правоохранители, личности нападавших помогут определить записи с камер видеонаблюдения.

Теги: Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Великобритания
Источник: 24 Канал
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