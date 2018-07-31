Неизвестный облил кислотой сотрудницу Херсонского городского совета: фото напавшего

В Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк. Женщина управляет делами исполнительного комитета горсовета.

Об этом в Facebook сообщил херсонский журналист Сергей Никитенко.

"Мужчина ждал возле подъезда, и плеснул на Катю кислоту. У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице, никаких подробностей пока нет", – написал журналист.

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Об инциденте в полицию сообщили 31 июля.

Установлено, что примерно в 08:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина 20-25 лет, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил жидкость, предварительно кислоту, в лицо женщины, после чего скрылся,

– известили в полиции.

Правоохранители подтвердили, что пострадавшую с ожогами доставили в больницу.

Предварительная правовая квалификация – "хулиганство". Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и призывает всех неравнодушных помочь установить личность злоумышленника. Известно, что нападавший был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь.



Фото вероятного напавшего на работницу Херсонского городского совета



Полиция разыскивает злоумышленника, который в Херсоне облил кислотой женщину