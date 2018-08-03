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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Замах на активістку Гандзюк: поліція затримала підозрюваного у злочині

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Поліція затримала підозрюваного в нападі на Гандзюк
Поліція затримала підозрюваного в нападі на Гандзюк / Фото з вільних мереж

Поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні замаху на вбивство в. о. керуючої справами виконкому Херсонської міськради, радника мера міста, активістки Катерини Гандзюк.

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину", – мовиться у повідомленні Авакова.

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Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.

Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, їй надано державну охорону, а також активістка погодилась співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні нападу на неї.

Теги: Новини України Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Кримінальні новини Розслідування Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Новини Херсона
Джерело: 24 канал
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