17:50
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Покушение на активистку Гандзюк: полиция задержала подозреваемого в преступлении

107 Читати новину українською
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк
Полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк / Фото из открытых источников

Полицейские задержали подозреваемого в совершении покушения на убийство и. о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета, советника мэра города, активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин как руководитель расследования даст информацию в ближайший час", – говорится в сообщении Авакова.

Читайте также: Облитой кислотой Гандзюк сделали первую операцию: известны результаты

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлено государственную охрану, а также активистка согласилась сотрудничать с правоохранителями в расследовании нападения на нее.

Теги: Новости Украины Новости Херсона Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Расследования Криминальные новости Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Новый паспорт для любимца: в Украине анонсировали изменения относительно перевозки животных
 26 мая , 18:06
Дочь Тимошенко не верит, что оппозиция победит на выборах
 22 июля 2012 , 10:45 51
Как Неймар отказался пожимать руку игроку Селтика и противно посмеивался над ним
 13 сентября 2017 , 11:13
Триллер в матче Черноморец – Заря: 3 удаления и очередной гол защитника сборной пяткой (ВИДЕО)
 2 декабря 2017 , 17:01
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук