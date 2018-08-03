Покушение на активистку Гандзюк: полиция задержала подозреваемого в преступлении

Полицейские задержали подозреваемого в совершении покушения на убийство и. о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета, советника мэра города, активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин как руководитель расследования даст информацию в ближайший час", – говорится в сообщении Авакова.

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Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 серпня 2018 р.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлено государственную охрану, а также активистка согласилась сотрудничать с правоохранителями в расследовании нападения на нее.