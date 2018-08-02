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Напад з Кислотою на Гандзюк: Аброськін сповістив про важливий крок чиновниці

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Чиновниця міськради Херсона Катерина Гандзюк погодилася співпрацювати зі слідством
Чиновниця міськради Херсона Катерина Гандзюк погодилася співпрацювати зі слідством / Укрінформ

Чиновниця Херсонської міськради та активістка Катерину Гандзюк, яку невідомий облив сірчаною кислотою, погодилася співпрацювати зі слідством. Також у лікарні, де вона зараз перебуває, їй виділено охорону.

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції та начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає прес-служба Нацполіції України. 

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За його словами, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань відвідали за місцем лікування радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яка стала жертвою нападника з кислотою.

Водночас правоохоронець нагадав, що за постановою слідчого, жінці виділено охорону в лікувальному закладі, де вона перебуває.

Крім того, він зазначив, що під час цієї зустрічі потерпіла погодилася співпрацювати зі слідством, зокрема – надати відому їй інформацію, що допоможе розкрити цей злочин.

"Головне те, що жінка пішла на контакт і почала співпрацювати з нами", – підкреслив перший заступник глави Нацполіції.

Також Аброськін закликав можливих очевидців чи свідків звертатися до поліції та повідомляти інформацію, що сприятиме розкриттю цього нападу.

"Ми підтримуємо роботу журналістів і активістів, які намагаються власними силами встановити обставини події та займаються поширенням інформації з цього приводу. Однак, ми звертаємось до громадськості: якщо є якась інформація, що допоможе поліції у розкритті цього злочину та притягненні винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством, просимо повідомити її правоохоронним органам", – наголосив перший заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.

Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.

Теги: В'ячеслав Аброськін Поліція Новини Херсона Кримінальні новини Напад на Катерину Гандзюк в Херсоні Новини України
Джерело: 24 канал
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