Напад з кислотою на Гандзюк: поліція задовольнила клопотання чиновниці міськради Херсона

Чиновниці міськради Херсона Катерині Гандзюк після нападу на неї з кислотою надали державну охорону / Соцмережі

Радниці міського голови Херсона, чиновниці місцевої міськради та активістці Катерині Гандзюк надали державну охорону. Після того, як її облили кислотою, вона з відповідним клопотанням звернулася до правоохоронців.