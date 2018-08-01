Напад з кислотою на Гандзюк: поліція задовольнила клопотання чиновниці міськради Херсона
Радниці міського голови Херсона, чиновниці місцевої міськради та активістці Катерині Гандзюк надали державну охорону. Після того, як її облили кислотою, вона з відповідним клопотанням звернулася до правоохоронців.
Про це розповів юрист Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook.
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"Поліція задовольнила клопотання адвоката Катерини Гандзюк про надання держохорони. Наразі їй надали таку охорону", – зазначив правозахисник.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.
Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.