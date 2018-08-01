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Напад із кислотою на чиновницю в Херсоні: поліція розглядає три версії

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Слідство розглядає три версії нападу в Херсоні на активістку Гандзюк
Слідство розглядає три версії нападу в Херсоні на активістку Гандзюк / Фото з відкритих джерел

Слідство розглядає три версії нападу на активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє прес-служба МВС України у Facebook.

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Як зазначили у відомстві, напад на чиновницю вже перекваліфікували з ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство" на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

Слідством розглядається декілька версій події, у тому числі службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти,
– йдеться у повідомленні.

Додамо, що лікарі повідомили про стан потерпілої. За словами медиків, Гандзюк перебуває у реанімації, у неї 30% опіків шкіри, стан – важкий.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили кислотою відому активістку та керівника справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Сталось це, коли жінка вийшла з під'їзду будинку та у цей час на неї напав невідомий. За словами журналіста Романа Сіницина, за нападом на Гандзюк можуть стояти або правоохоронці, або прихильники Росії. До слова, генпрокурор Юрій Луценко взяв цю справу під особистий контроль.

Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ Новини Херсона Кримінальні новини Розслідування
Джерело: 24 Канал
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