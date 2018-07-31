Луценко взяв під особистий контроль справу про напад на херсонську активістку
Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на херсонську активістку та чиновницю міської ради Катерину Гандзюк.
Про це у своєму Twitter інформує прес-секретар генпрокурора Луценка Лариса Сарган.
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Генпрокурор Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на Катерину Гандзюк,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, Сарган зазначила, що злочин, який попередньо кваліфікували як "хуліганство" перекваліфікували на статтю Кримінального кодексу України "Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого".
Додамо, що лікарі повідомили про стан потерпілої. За словами медиків, Гандзюк перебуває у реанімації, у неї 30% опіків шкіри, стан – важкий.
Нагадаємо, що у Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Сталось це зранку вівторка, 31 липня. Жінка вийшла з під'їзду дому, і на неї напав невідомий. З важкими опіками потерпіла зараз перебуває у лікарні.