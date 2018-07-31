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Луценко взяв під особистий контроль справу про напад на херсонську активістку

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Речниця Луценка заявила, що справу про напад на херсонську активістку перекваліфікували
Речниця Луценка заявила, що справу про напад на херсонську активістку перекваліфікували / visti.ks.ua

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на херсонську активістку та чиновницю міської ради Катерину Гандзюк.

Про це у своєму Twitter інформує прес-секретар генпрокурора Луценка Лариса Сарган.

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Генпрокурор Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження, відкрите за фактом нападу на Катерину Гандзюк,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Сарган зазначила, що злочин, який попередньо кваліфікували як "хуліганство" перекваліфікували на статтю Кримінального кодексу України "Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого".

Додамо, що лікарі повідомили про стан потерпілої. За словами медиків, Гандзюк перебуває у реанімації, у неї 30% опіків шкіри, стан – важкий.

Нагадаємо, що у Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Сталось це зранку вівторка, 31 липня. Жінка вийшла з під'їзду дому, і на неї напав невідомий. З важкими опіками потерпіла зараз перебуває у лікарні. 

Теги: Новини України Новини Херсона Новини політики Юрій Луценко Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 канал
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