Напад з кислотою: мер Херсона обурений вчинком поліції

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко провів брифінг з приводу нападу на свою радницю. Мер не наважився давати оцінок, хто і за що міг так розправитися з Катериною Гандзюк, обливши її кислотою. Проте обурився тому, як поліція трактує цей злочин.

Про це розповіла у прямому ефірі 24 каналу журналіста Марина Савченко.

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Володимир Миколаєнко пообіцяв попросити генпрокурора Юрія Луценка передати цю справу від поліції до СБУ, адже поліція кваліфікувала злочин як усього лише хуліганство – саме це дуже обурило міського голову.



Мер Херсона Володимир Миколаєнко

Тим часом стан потерпілої доволі важкий.

Жінка отримала хімічні опіки понад 30% тіла. На цей момент її стан важкий, стабільний, вона при свідомості, проводяться протишокові заходи. На фоні шокового стану виникають інші проблеми, в тому числі з нирками, що характерно для всіх типів опіків,

– розповів лікар-анестезіолог Херсонської обласної лікарні Ігор Равелєв.

Хто вчинив напад на жінку – поки не відомо.

Нагадаємо, що у Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Сталось це зранку вівторка, 31 липня. Жінка вийшла з під'їзду дому, і на неї напав невідомий. З важкими опіками обличчя потерпіла зараз перебуває у лікарні.