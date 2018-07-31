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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

У Transparency International вимагають негайно розслідувати напад на херсонську активістку

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В організації закликають поліцію зайнятися активним розслідуванням інциденту
В організації закликають поліцію зайнятися активним розслідуванням інциденту / favoritekherson.co

Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International вимагає від херсонських правоохоронців результативного розслідування атаки на херсонську активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерину Гандзюк.

Про це йдеться на сайті представництва.

Читайте також: Напад на активістку у Херсоні: відео з місця подій

Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International обурене повідомленнями з Херсону про жорстокий напад на Катерину Гандзюк. Застосування проти громадського діяча кислоти серед білого дня біля власного будинку – це новий виклик для правоохоронної системи України,
– мовиться у повідомленні.

В організації застерігають херсонську поліцію від спокуси спустити справу на гальмах, оскільки Катерина Гандзюк була і є критиком місцевих правоохоронних органів за їхню не завжди послідовну позицію у захисті суверенітету України та правопорядку в місті.

У Transparency International також заявили, що очікують результатів розслідування та встановлення замовників цього злочину.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка вийшла з під'їзду дому, і на неї напав невідомий. З опіками обличчя потерпіла зараз перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

Теги: Новини України Поліція Новини Херсона Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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