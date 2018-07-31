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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

В Transparency International требуют немедленно расследовать нападение на херсонскую активистку

12 Читати новину українською
В организации призывают полицию заняться активным расследованием инцидента
В организации призывают полицию заняться активным расследованием инцидента / favoritekherson.co

Украинское представительство международного антикоррупционного движения Transparency International требует от херсонских правоохранителей результативного расследования атаки на херсонскую активистку и управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.

Об этом говорится на сайте представительства.

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Украинское представительство международного антикоррупционного движения Transparency International возмущено сообщениями из Херсона о жестоком нападении на Екатерину Гандзюк. Применение против общественного деятеля кислоты среди белого дня возле собственного дома – это новый вызов для правоохранительной системы Украины,
– говорится в сообщении.

В организации предостерегают херсонскую полицию от соблазна спустить дело на тормозах, поскольку Екатерина Гандзюк была и есть критиком местных правоохранительных органов за их не всегда последовательную позицию в защите суверенитета Украины и правопорядка в городе.

В Transparency International также заявили, что ожидают результатов расследования и установления заказчиков этого преступления.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета городского совета. Женщина вышла из подъезда дома, и на нее напал неизвестный. С ожогами лица потерпевшая сейчас находится в реанимационном отделении больницы.

Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Херсона
Источник: 24 канал
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