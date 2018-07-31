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Напад на активістку у Херсоні: відео з місця подій

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У Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Сталось це зранку вівторка, 31 липня. Жінка вийшла з під'їзду дому, і на неї напав невідомий. З опіками обличчя потерпіла зараз перебуває у лікарні.

Про це розповіла у прямому ефірі 24 каналу журналістка Марина Савченко.

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Вона повідомила, що цей жорстокий інцидент стався біля дев'ятої години ранку у спальному мікрорайоні міста, де мешкає постраждала. Жінка саме виходила з будинку, коли до неї підбіг невідомий і облив кислотою.


Українська активістка та працівниця мерії Херсона Катерина Гандзюк

Катерина у реанімації, і про стан її наразі невідомо нічого, адже медики до неї не пускають нікого. Родичі і друзі в шоковому стані і поки нічого не коментують. 

Особу нападника ще не встановлено, хоча у поліції є відео з вуличної камери спостереження. Злочин поки кваліфікують як хуліганство, відкрито кримінальне провадження.


Фото зловмисника, зроблене на вуличну камеру відеоспостереження

До слова, Катерині Гандзюк 33 роки, вона працює радником міського голови Херсону та виконує обов'язки керуючого апаратом Херсонської міської ради. До призначення на посаду вона була громадською активісткою, стояла на Майдані та жорстко виступала проти "руського міра" та сепаратизму.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Херсона Поліція
Джерело: 24 канал
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