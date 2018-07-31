Нападение на активистку в Херсоне: видео с места событий

В Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета городского совета. Произошло это утром вторника, 31 июля. Женщина вышла из подъезда дома, и на нее напал неизвестный. С ожогами лица потерпевшая сейчас находится в больнице.

Об этом рассказала в прямом эфире 24 каналу журналистка Марина Савченко.

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Она сообщила, что этот жестокий инцидент произошел около девяти часов утра в спальном микрорайоне города, где живет пострадавшая. Женщина как раз выходила из дома, когда к ней подбежал неизвестный и облил кислотой.



Украинская активистка и работница мэрии Херсона Екатерина Гандзюк



Екатерина в реанимации, и о состоянии ее пока неизвестно ничего, ведь медики к ней не пускают никого. Родственники и друзья в шоке и пока ничего не комментируют.



Личность нападавшего не установлена, хотя у полиции есть видео с уличной камеры наблюдения. Преступление пока квалифицируют как хулиганство, открыто уголовное производство.



Фото злоумышленника, сделанное на уличную камеру видеонаблюдения



К слову, Екатерине Гандзюк 33 года, она работает советником городской главы Херсона и выполняет обязанности управляющего аппаратом городского совета. До назначения на должность она была общественной активисткой, стояла на Майдане и жестко выступала против "русского мира" и сепаратизма.