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Напад із кислотою на працівницю міськради Херсона: журналіст назвав імовірних винуватців

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Напад на Катерину Гандзюк: журналіст розповів, хто замовив злочин
Напад на Катерину Гандзюк: журналіст розповів, хто замовив злочин / Oleshki.in.ua

За нападом на активістку, працівницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, яку було облито кислотою, можуть стояти або поліцейські, або прихильники Росії.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив відомий український журналіст Роман Сініцин.

24 канал повідомляв, що 31 липня у Херсоні невідомий облив кислотою працівницю міської ради Катерину Гандзюк, яка керує справами виконавчого комітету міськраді. Поліція опублікувала фото ймовірного нападника та розшукує його.

"Сергій Стерненко, Віталій Устименко, Сергій Нікітенко... Тепер Катя. Враховуючи, як Катя дрючила місцевих "мусорів", саме "мусорів" оцих от всіх переатестованих, і враховуючи, скільки працювала по "русні" і місцевих "сепарах", "медведчуковцях", ківиних дебілах... По українізації, українській наружці, різних штуках, про які не можна говорити – "мусора" або "рускіє". Або і одне, і інше, бо дуже часто, особливо на півдні-сході, це одне і те саме", – мовиться у повідомленні Сініцина.

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Водночас одеський активіст Сергій Стерненко, на якого теж неодноразово скоювалися напади, висловив переконання, що напад на Гандзюк був замахом на вбивство.

Поліція збирається кваліфікувати злочин як "хуліганство". Хоча тут чистий замах або на убивство, або на тяжкі тілесні. Мати свою позицію в Україні – смертельно небезпечно. Озброюйтесь, активісти, журналісти і просто небайдужі громадяни. Бо якщо на вас нападуть – поліція не врятує,
– написав у своєму Facebook Стерненко.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини політики Новини Херсона журналісти Поліція Сергій Стерненко
Джерело: 24 канал
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