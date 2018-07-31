Нападение с кислотой: мэр Херсона возмущен поступком полиции

Мэр Херсона Владимир Николаенко провел брифинг по поводу нападения на свою советницу. Мэр не решился давать оценок, кто и за что мог так расправиться с Екатериной Гандзюк, облив ее кислотой. Однако возмутился тому, как полиция трактует это преступление.

Об этом рассказала в прямом эфире 24 канала журналиста Марина Савченко.

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Владимир Николаенко пообещал попросить генпрокурора Юрия Луценко передать это дело от полиции в СБУ, ведь полиция квалифицировала преступление как всего лишь хулиганство – именно это очень возмутило мэра.

Мэр Херсона Владимир Николаенко

Между тем состояние потерпевшей довольно тяжелое.

Женщина получила химические ожоги более 30% тела. На данный момент его состояние тяжелое, стабильное, она в сознании, проводятся противошоковые мероприятия. На фоне шокового состояния возникают другие проблемы, в том числе с почками, что характерно для всех типов ожогов,

– рассказал врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелев.

Кто совершил нападение на женщину – пока не известно.

Напомним, что в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета городского совета. Произошло это утром вторника, 31 июля. Женщина вышла из подъезда дома, и на нее напал неизвестный. С тяжелыми ожогами лица потерпевшая сейчас находится в больнице.