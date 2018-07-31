Луценко взял под личный контроль дело о нападении на херсонскую активистку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное производство, открытое по факту нападения на херсонскую активистку и чиновника городского совета Екатерину Гандзюк.

Об этом в своем Twitter сообщает пресс-секретарь генпрокурора Луценко Лариса Сарган.

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Генпрокурор Луценко взял под личный контроль уголовное производство, открытое по факту нападения на Екатерину Гандзюк,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, Сарган отметила, что преступление, которое предварительно квалифицировали как "хулиганство" переквалифицировали на статью Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего".



Добавим, что врачи сообщили о состоянии потерпевшей. По словам медиков, Гандзюк находится в реанимации, у нее 30% ожогов кожи, состояние – тяжелое.

Генпрокурор #Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження,відкрите за фактом нападу на К.Гандзюк. Злочин, попередньо кваліфікований як "хуліганство", вже перекваліфіковано на ч.2 ст.121 КК "Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого" pic.twitter.com/sBnmEg8fIA — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 31 липня 2018 р.

Напомним, что в Херсоне облили кислотой известную активистку и управляющую делами исполнительного комитета городского совета. Произошло это утром вторника, 31 июля. Женщина вышла из подъезда дома, и на нее напал неизвестный. С тяжелыми ожогами пострадавшая сейчас находится в больнице.